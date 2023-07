La nuova stagione della Recanatese Sbaffo: "Più forti dell’anno scorso"

"Fare ancora meglio: ecco lo spirito con cui siamo ripartiti forti dell’esperienza dello scorso anno". Alessandro Sbaffo, punto di riferimento della Recanatese, suona la carica alla ripresa del lavoro. "L’inizio dello scorso anno – ricorda – è stato difficile, ma ci può stare, però dobbiamo avere imparato".

Sbaffo, cosa ha insegnato alla Recanatese il primo anno in C?

"Torniamo più forti dopo quell’esperienza in una realtà mai affrontata ma in cui ci siamo fatti valere. Il girone di andata è stata una palestra importante e già nel ritorno abbiamo cambiato marcia".

Cosa l’ha convinta a dire sì alla Recanatese in D nel 2020?

"Volevo restare vicino casa non avendo voglia di trasferirmi, poi conoscevo Cianni e parlandoci ho scoperto di avere così tanti stimoli. Insieme abbiamo cominciato a sognare qualcosa di complicato e siamo ancora in corso d’opera".

Avete sognato la C?

"Non porsi limiti, fare sempre meglio ed è con questo atteggiamento che ho prolungato il contratto perché penso che si possa fare ancora meglio. È una sfida per me e per la Recanatese".

Come sono stati i tre anni in giallorosso?

"Ognuno diverso dall’altro. Il primo è stato complicato che mi ha poi dato ancora più determinazione. È stato stimolante l’anno in C dove tornavo dopo due stagioni e dove la Recanatese non era mai stata".

E il prossimo?

"Super stimolante. Confermarsi è sempre difficile, ci vuole più coraggio, ma anche quel desiderio di superare i propri limiti. Partiamo un po’ più avanti come consapevolezza, ma ci attende una stagione insidiosa".

Qual è stato il gol che non dimentica?

"È facile dire quello di Pesaro al 94’, ma direi anche quello con il Pontedera perché ci sono momenti in cui ritieni che una vittoria possa dare una spinta in più alla squadra. In D quello a Pineto".

Sotto Pagliari è andato spesso in rete, un caso o c’è dell’altro?

"Un po’ sono cambiato come convinzione, come vivere la settimana e poi Pagliari mi ha voluto più vicino alla porta. Io avevo sempre segnato qualche gol però forse era mancata quella convinzione. Per rispondere alla domanda dico che è un insieme di fattori".

Lei ha segnato tanto e Melchiorri ci sa fare sotto porta: pensa che gli avversari vi riserveranno un’attenzione particolare?

"Speriamo, vuol dire che mettiamo timore. La squadra deve avere l’atteggiamento giusto, essere aggressiva e quando si rema dalla stessa parte emergono le qualità di tutti".

Avete iniziato la preparazione, ma quanto è dura allenarsi sotto il sole e con questo caldo?

"Abbiamo iniziato alla mattina presto, con queste temperature sarebbe un problema allenarsi alle 11".

Lorenzo Monachesi