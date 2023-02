La partita in diretta tv Atletico Ascoli-Osimana

Domenica la troupe di Tvrs sarà ad Ascoli per riprendere alle 15 il big match tra Atletico Ascoli e Osimana. La capolista riceve la visita dei senza testa che vorranno riscattarsi dopo il passo falso di domenica in casa contro il Valdichienti Ponte. Nell’ultima domenica del mese l’emittente sarà a Montegranaro da dove sarà trasmesso in diretta, sempre alle 15, l’atteso derby Sangiustese-Valdichienti Ponte.

Ogni partita si avvarrà anche del commento tecnico di un associato dell’Assoallenatori. Le partite sono visibili su Tvrs al canale 13 e in contemporanea in streaming sul sito tvrs.it. L’iniziativa va avanti da quando è incominciato il campionato e sta riscuotendo ampi consensi.