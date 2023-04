La Pergolese cala il poker e si conferma in vetta

MONTECALVO

1

PERGOLESE

4

MONTECALVO: Scotti, Truffi (27’ st Lobati), Borgiani, Cereti (41’ st Riahi), Bozzetto, Fontanesi, Di Addario Innocentini, Giangolini (28’ st Rotondi), Polidori (35’ st Ciamaglia), Del Grande (35’ st.Guerra). All. Romani

PERGOLESE: Risi, Salsiccia (40’ st Bartolucci), Anastasi, Gaia, Lattanzi, Guerra, Carbonari, Di Pietro (15’ st Marchi), Montanari (33’ st Savelli), Petrucci (29’ st Oradei), Sebastianelli. All. Guiducci

Arbitro: Mancini di Ancona

Reti: 6’ pt Del Grande (rig.), 26’ pt Carbonari (rig.), 8’ st Montanari (rig.), 15’ st. e 30’ st. Marchi

Note: espulso al 41’ st. Innocentini

"Pergolissima" vince anche a Montecalvo e resta sul tetto della classifica in coabitazione al Vismara. La squadra di Guiducci allunga la serie positiva (solo una gara persa a dicembre contro il Lunano), dimostrandosi solida e pronta per lo sprint finale di campionato. Il Montecalvo non ha demeritato specie nel primo tempo, dove ha giocato alla pari, lamentandosi anche del primo rigore ospite, apparso molto dubbio. Avvio veloce dei locali che trovano il vantaggio grazie ad una bella azione di Cereti per Di Addario, passaggio in area, un difensore colpisce con un braccio, rigore che Del Grande trasforma. La Pergolese reagisce e pareggia su rigore realizzatoda Carbonari. Nella ripresa, Petrucci viene atterrato in area per l’arbitro è rigore, alla battuta il capocannoniere Montanari insacca. Poi il nuovo entrato Marchi mette il sigillo con una doppietta.

Leonardo Lattanzi