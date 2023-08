La prevendita per gli Europei

Intanto da venerdì è stata aperta la prevendita dei biglietti giornalieri per gli incontri degli Europei 2023 di volley maschile. La competizione sarà preceduta da quella femminile e già 6mila sono i tagliandi emessi per la gara inaugurale della rassegna in rosa che si disputerà domani all’Arena di Verona tra la Nazionale italiana campione d’Europa e la Romania. La competizione continentale dei maschietti invece scatterà il 28 agosto da Bologna, con match inaugurale tra gli azzurri campioni del mondo e d’Europa e il Belgio. Dal giorno dopo in ciascuna sede verranno disputate due gare e appunto da venerdì, tranne per le sedi di Roma e Perugia, è partita la vendita giornaliera dei ticktes. Tra le sedi c’è il PalaPrometeo che ospiterà partite della prima fase, quella a gironi. Dopo 52 anni Ancona tornerà al centro di una manifestazione sportiva di grande calibro e nel capoluogo dorico si giocheranno 8 partite, tra cui due dell’Italia. I ragazzi di De Giorgi il 4 settembre alle 21 affronteranno la Svizzera e il 6 settembre (sempre h21) la Germania. Saranno 150 i paesi collegati e gli incontri saranno trasmessi in diretta in chiaro su RaiSport e su Sky per gli abbonati. Tanta l’attesa tra gli appassionati del territorio, nonché tra i tifosi più caldi della Lube, il gruppo organizzato Lube Nel Cuore.