La Primavera continua a correre: Pisa battuto

PISA

: Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Bando, Gaffuri, Piermarini (dal 50’ s.t. Di Teodoro), Cosimi (dal 48’ s.t. Ciccanti), Maiga Silvestri, Tarantino, Lo Scalzo (dal 35’ s.t. Gorica), Del Moro (dal 35’ s.t. De Witt). A disp.: Gabriele, Regnicoli, Panza, Barrotta, Carosi, Gaspari, Schietroma, Conte All. Ledesma

PISA: Vukovic, Lormanis (dal 1’ s.t. Rossi), Ghibaudo, Saltalamacchia, Gueye, Baldacci, Dover (dal 1’ s.t. Fischer), Cannarsa, Ferrari, Bocs (dal 13’ s.t. Tosi), Raychev. A disp.: Baglini, Rosini, Bartolini, Casarosa, Lovo, Dama, Campani, Sala All. Innocenti

Arbitro: Renzi di Pesaro

Reti: 34’ p.t. aut. Gueye, 44’ s.t. Gorica Note – Ammoniti Piermarini per l’Ascoli, Baldacci, Ferrari per il Pisa; corner 1-6

Prosegue il momento positivo della formazione Primavera di Ledesma con il terzo successo consecutivo. La sfida tra Ascoli e Pisa si è risolta per 2-0 in favore dei bianconeri. Al Picchio Village le cose si sono subito messe sul binario giusto per i padroni di casa che sono riusciti a portarsi avanti alla mezz’ora del primo tempo grazie alla sfortunata autorete del difensore nerazzurro Gueye. Netto il dominio ascolano nella prima parte dell’incontro. I bianconeri poi hanno saputo amministrare il vantaggio anche nel corso della ripresa per poi colpire nel finale con Gorica. Il suo sigillo di fatto ha chiuso il match consentendo all’Ascoli di portare a casa altri tre punti preziosi per la propria classifica.

Pesantissime sconfitte invece per Under 17 e Under 15, costrette ad uscire dal campo a testa bassa dopo aver incassato una miriade di reti. Altro ko per i ragazzi allenati da Ortega, battuti in casa dal Bari per 6-2 in un confronto che non ha mai visto il Picchio in gara. Il gol iniziale di Calvaresi ha illuso tutti prima della reazione decisa dei biancorossi, bravi a pareggiare con Labianca per poi effettuare il sorpasso con Spanò. Nel secondo tempo gli ospiti hanno dilagato con Labianca, poi con Milucci e la doppietta di Buonsante. In chiusura De Witt ha provato a rendere la pillola meno amara per l’Ascoli.

Domenica terribile anche per l’Under 15 di Cusimano, superata in trasferta dalla Lazio per 7-1 al centro sportivo Borghesiana di Roma. La gara ha avuto poco da dire con la sfilza di gol biancocelesti realizzati in sequenza da Parla, Clarizia, Iovane, Martellucci, Morelli, Morucci e Cappuccini. A chiudere il quadro infine è stato il ko dell’under 16 di Monaco, anch’essa sconfitta dalla Lazio per 2-1.