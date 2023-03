La promessa del kite Pianosi lascia il Club Portocivitanova

Il Club Vela Portocivitanova ha perso il suo agonista più rappresentativo e prestigioso: l’unico che potesse ambire a una maglia azzurra per le Olimpiadi francesi del prossimo anno. Come capita sovente quando un atleta attinge vette importanti, il gruppo sportivo della Marina Militare ha calamitato a sé il kiter Riccardo Pianosi, neomaggiorenne dallo scorso primo marzo. È successo a tanti altri prima di lui e capitò anche all’olimpionico Michele Regolo, strappato al momento opportuno al Cvp della presidentessa Cristiana Mazzaferro. Nel nuovo club il pesarese Pianosi, che tanto lustro ha dato al circolo civitanovese, disporrà del meglio per potersi allenare a livello professionistico, con coperture economiche coerenti con l’impegno richiesto. Difendendo i colori del Cvp, Pianosi è cresciuto anno dopo anno nella Formula Kite aggiudicandosi tre bronzi ai campionati mondiali assoluti e un argento iridato fra gli Under 19. Il cordone ombelicale non verrà comunque reciso completamente, il ragazzo resterà legato al club in qualità di socio: il più giovane fra tutti. Nella sua nuova veste Pianosi si appresta ad approcciare il 2023 con la partecipazione al primo grande evento internazionale dell’anno: la "Princesa Sofia" a Palma de Mallorca, all’inizio di aprile. Nell’ultimo aggiornamento del ranking mondiale, risalente al 14 febbraio, il pesarese occupa la seconda posizione con 943 punti alle spalle del francese Benoit Gomez (961) e davanti all’altro italiano Lorenzo Boschetti (931) che, a sua volta ex del Club Vela Portocivitanova e parimenti alfiere della Marina Militare, è il rivale più agguerrito per la qualificazione alle Olimpiadi.