La punta De Iulis: "La Jesina è forte, ma la Maceratese non è da meno"

"La Jesina è forte e ben attrezzata, ma la Maceratese non è affatto da meno". Andrea De Iulis, attaccante della Maceratese, carica la squadra per la gara di domenica al Carotti. "Andremo a casa della quarta forza del campionato – aggiunge – per dare continuità alla vittoria sull’Urbino". Un successo importante dopo la sconfitta a Castelfidardo. "Quei tre punti ci proiettano a Jesi con uno spirito molto più positivo dopo il passo falso a Castelfidardo. Dovremo mettere sul piatto della bilancia la stessa cattiveria agonistica mostrata contro l’Urbino e anche in altre gare precedenti, con un simile ingrediente il risultato viene da sé". I biancorossi sono fuori dai playout per un punto e, quindi, occorre tenere molto alta l’attenzione. "Sappiamo – dice il giocatore – qual è la nostra posizione ed è normale guardarsi alle spalle". E questa posizione può pesare sulle prestazioni della squadra che potrebbe giocare senza la necessaria tranquillità. "Vincere è l’unico modo per mettersi al riparo da sorprese, poi ritengo che il verbo “pesare“ sia eccessivo ma occorre essere consapevoli della posizione in cui siamo ed essere forti a livello di testa mettendo in campo corsa, intelligenza e fame perché con queste armi possiamo fare risultato". De Iulis ha trasformato il rigore che ha dato la vittoria alla Maceratese sull’Urbino. "In quel momento – ricorda – sapevo quanto fosse importante quel rigore, sono andato sul dischetto tranquillo e fiducioso di fare gol".