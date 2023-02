La Rata a casa della leader "Noi non siamo da meno"

"Affrontiamo una squadra importante ma la Maceratese non è da meno". Si percepisce un’altra consapevolezza nel clan biancorosso dalle parole pronunciate dal direttore sportivo Giuseppe Sfredda sulla gara di oggi a casa della capolista Atletico Ascoli. "Noi – aggiunge il diesse – dobbiamo dare continuità alle prestazioni, stiamo migliorando nella qualità delle giocate e nella coesione tra i reparti". Il direttore sportivo fa due conti e gli mancano dei punti per quanto fatto vedere ultimamente dalla squadra. "Avremmo meritato almeno il pareggio a casa dell’Atletico Gallo, contro l’Osimana abbiamo creato quattro nitide occasioni e preso gol nell’unico tiro a porta; ecco, ci vorrebbe anche un pizzico di fortuna in più". Ma non c’è da accontentarsi nonostante le buone prove. "La squadra – prosegue Sfredda – è consapevole della sua forza e della qualità della rosa, tuttavia non sono state sufficienti le ultime belle prestazioni per fare il pieno e ciò significa che occorre dare ancora un qualcosa in più".

Adesso c’è da pensare solamente alla sfida con l’Atletico Ascoli, i biancorossi non potranno contare sullo squalificato Cirulli, sugli infortunati Bugaro e Mancini. "I ragazzi stanno bene e in settimana si sono allenati con intensità". L’Atletico Ascoli ha conquistato 20 punti nelle 10 gare disputate in casa vincendo 5 partite e pareggiandone altrettante, segnando 15 gol e subendone 9. "Il singolo calciatore – spiega Sfredda – ti può fare la giocata, e l’Atletico Ascoli ha in Minnozzi quel tipo di calciatore, ma è il collettivo a far sì che si possano centrare gli obiettivi. Noi siamo consapevoli delle nostre forze e potenzialità, la società ha sostenuto degli sforzi economici per avere elementi con qualità importanti e migliorare così l’organico della Maceratese. Noi prima avevamo delle lacune nella rosa e anche per questo motivo non siamo andati come avremmo voluto".

È un’altra Maceratese, ma c’è da migliorare la classifica aggiungendo già da oggi altri punti. "Adesso – dice il diesse – l’obiettivo è raggiungere al più presto la salvezza". Ma le premesse sono positive. "Abbiamo un ottimo organico – conclude Sfredda – in cui i nuovi si stanno inserendo bene, si vede che siamo una realtà che può giocarsela con chiunque".