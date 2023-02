La Rata in casa dell’Atletico Ascoli Il Valdichienti riceve il Chiesanuova

Partite e arbitri nel fine settimana dalla serie C alla Prima categoria. Serie C. Oggi in campo per la 7ª giornata di ritorno. Ore 14.30: Carrarese-Montevarchi: Iannello di Messina; Fiorenzuola-Olbia: Renzi di Pesaro; San Donato T.-Vis Pesaro: Gigliotti di Cosenza; Torres-Lucchese: Djurdjevic di Trieste; Entella-Fermana: Fiero di Pistoia. Ore 17.30: Ancona-Reggiana: Panettella di Bari; Cesena-Siena: Carrione di Castellamare; Pontedera-Alessandria: Pezzopane di L’Aquila; Recanatese-Imolese: Catanoso di Reggio Calabria; Rimini-Gubbio: Diop di Treviglio. Classifica. Reggiana 58; Cesena 51; Entella 49; Ancona 45; Gubbio 40; Siena 39; Pontedera 38; Carrarese, Rimini 36; Fiorenzuola, Lucchese 35; Fermana 32; Torres 28; Vis Pesaro 26; Recanatese 25, Alessandria, San Donato T. 24; Olbia 20; Imolese 19; Montevarchi 18. Serie D. Si giocano alle 14.30 le gare della 5ª giornata di ritorno. Oggi: Fano-Porto d’Ascoli: Tona Mbei di Cuneo. Domani: Termoli-Roma City: Pizzi di Bergamo; Cynthialbalonga-Chieti: Leotta di Acireale; Vigor Senigallia-Pineto: Arcidiacono di Acireale; Matese-Trastevere: Lotito di Cremona; Montegiorgio-Notaresco: Morello di Tivoli; Samb-Nuova Florida: Aloise di Lodi; Vastese-Avezzano: Grassi di Forlì; Vastogirardi-Tolentino: Dania di Milano. Classifica: Pineto 49; Vigor Senigallia 40; Trastevere 38; Cynthialbalonga 34; Matese, Porto d’Ascoli 31; Fano, Avezzano 29; Chieti 28; Vastogirardi, Nuova Florida 26; Samb, Montegiorgio 24; Roma City 23; Vastese 22; Notaresco...