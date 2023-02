La Recanatese a Lucca sfida due avversari

A Lucca praticamente non si parla d’altro se non del passaggio di proprietà delle quote societarie, ora in mano all’imprenditore Andrea Bulgarella, siciliano trapiantato in Toscana e nel recente passato alla guida del Trapani. Un arrivo accompagnato da molte attese da parte della tifoseria che intravede la possibilità di concretizzare qualche ambizione in linea con la storia recente del club.

Alla Recanatese tutto questo ovviamente interessa poco o nulla: la priorità è il campo e la necessità di fare punti nell’ottica dell’obiettivo salvezza. Identico discorso, inutile dirlo, anche per gli avversari che non vincono al Porta Elisa da un’eternità e puntano con decisione ai playoff. "Affrontiamo una compagine decisamente in palla – ha detto alla vigilia il vice allenatore Emanuele Pesaresi – però noi ci stiamo preparando bene a questa partita, la squadra è serena. I nuovi? Ci vuole chiaramente un po’ di tempo per il loro inserimento al meglio, già qualcuno ha avuto modo di esordire e complessivamente siamo fiduciosi".

Dal punto di vista psicologico come sta il gruppo dopo il pareggio contro l’Imolese in uno scontro diretto?

"Credo – risponde Pesaresi – che l’aspetto più importante sia lavorare in un certo modo, poi siamo certi che i risultati verranno".

Sull’altra sponda propositi "bellicosi" quelli espressi ieri dall’allenatore Ivan Maraia: "Il nuovo ingresso in società deve dare sicuramente una maggiore spinta all’ambiente. Tante situazioni in passato non sono andate a buon fine e sono felice che questa sia andata finalmente in porto. È una cosa molto importante anche in prospettiva". Tra i nuovi arrivi anche quello, prestigioso, di Diego Fabbrini, trequartista in uscita dall’Ascoli anche se, probabilmente, non ancora prontissimo per essere gettato nella mischia: "Non è al meglio come ritmo partita, prima inizia a giocare e prima trova la condizione migliore. Deciderò in extremis".

Sulla gara odierna, prima di due turni casalinghi? "Dobbiamo fare di tutto per portarla a casa con più convinzione anche se andando a vedere, la squadra di prestazioni sbagliate non ne ha fatte ma non è bastato per vincere le partite. Adesso il gioco conta poco: serve il risultato. L’infermeria? Si è svuotata, rimane solo Rizzo Pinna non al meglio, con tanti giocatori è più complicata la scelta ma va tenuto conto che ormai le gare si giocano in sedici e non in undici e chi entra può essere determinante. Sono contento di avere dei dubbi su chi può giocare".

Anche in casa leopardiana problemi di abbondanza: mancano i lungodegenti Gomez, Pacciardi e Raparo ma per il resto tutti sono "abili ed arruolati" con il rientro di Vona che ha scontato la giornata di squalifica. Fondamentale il rientro "full-time" di Sbaffo che farà coppia con Paudice in avanti e qualche "segnale" conduce a pensare che ci potrebbe essere spazio, nell’undici titolare, per l’ex Carrarese Foresta anche se Pagliari ci ha da tempo abituati a qualche sorpresa.

Andrea Verdolini