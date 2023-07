La Recanatese ai raggi X "Un mercato intelligente"

Il mercato è nel pieno dell’operatività ma in attesa di sviluppi che dovrebbero ultimarsi a breve abbiamo fatto un punto della situazione con Gabriele Baldassarri che dopo le esperienze sulle panchine di Viterbese, Fermana e Montegiorgio ha avuto delle richieste che per svariati motivi non sono sfociate in concretezza: "ho avuto dei contatti sia con la Juve Stabia sia per allenare nella serie A della Repubblica di San Marino grazie a conoscenze maturate negli anni. La prospettiva di arrivare a disputare le Coppe Europee era allettante, ma ci sono altri aspetti difficilmente conciliabili con il mio modo di concepire il lavoro, così attendo senza nessuna fretta". Su quanto fatto sinora dalla Recanatese ha idee ben chiare: "credo che il valore aggiunto sia stato confermare quelle che erano e sono le colonne dello spogliatoio, mi riferisco a Raparo, Ferrante e Sbaffo. Oltre alle loro doti calcistiche danno anche un grande equilibrio all’ambiente con la loro esperienza e magari pure la capacità di dirimere qualche controversia. Melchiorri poi lo definisco un acquisto intelligente: è stato preso un giocatore dal livello indiscutibile, stimolato nel giocare con una compagine del suo territorio e che ha grande voglia di fare bene". Come ha dimostrato all’inizio della sua esperienza anconetana: "dove è stato irresistibile ed immarcabile per gli avversari. Segnò un gol a Montevarchi quasi a tempo scaduto (controllo di petto direttamente su rimessa laterale e tiro al volo di sinistro che si è infilato nel sette ndr) da manuale del calcio, anzi da cineteca che se fosse stato siglato in Champions se ne sarebbe parlato per mesi".

Come rimarcano spesso però Pagliari e Cianni c’è ancora molto da fare. A questo punto quali debbono essere le priorità? "Se non dovesse restare Alfieri, tornato al Benevento, penso che deve essere ingaggiato un forte centrocampista centrale da mettere al fianco di Morrone e Raparo in un ruolo delicatissimo dove occorrono qualità ma anche tanta gamba. In più mi pare che ci sia da lavorare nel reparto arretrato dove ci sono state molte partenze". Certo che si prospetta un girone con grandi firme e dunque competitivo. "Credo che per fare delle valutazioni dobbiamo attendere la composizione definitiva, leggo di questioni ancora sospese come ad esempio quella che riguarda il Perugia che attende che gli esiti del Consiglio Federale (programmato per venerdì e che dovrà esprimersi anzitutto sui casi Reggina e Lecco ed aspettando gli immancabili ricorsi ndr). All’orizzonte però si profila un campionato senza compagini, sulla carta, deboli, matricole comprese. Sono sicuro che la Recanatese ha i mezzi per fare bene: l’anno scorso è entrata in questa nuova dimensione, completamente diversa e dopo un normale periodo di adattamento ha dimostrato che in categoria ci può stare per qualità in campo ed organizzazione fuori".