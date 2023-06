La Recanatese che verrà Giampaolo, rinnovo vicino

di Andrea Verdolini

I prossimi giorni saranno senz’altro determinanti nel delineare quella che potrebbe essere la Recanatese ’2324 anche se i presupposti, con le conferme sinora ufficializzate ed il ’colpo’ Melchiorri, lasciano decisamente ben sperare. Chiaramente si fanno grandi professioni di umiltà, ribadendo che, come sempre e più di sempre, l’obiettivo è la salvezza però si sta cercando di allestire un organico per avere… meno patemi possibili nella prossima stagione.

Nella fitta agenda del Ds domani è previsto un incontro con Daniel Giampaolo. Le probabilità che il 28enne attaccante romano sottoscrivi il rinnovo sono elevate anche per la caparbietà dimostrata nella scorsa stagione, quando ha ’superato’ due contrattempi tutt’altro che lievi tra cui il primo, lo stiramento muscolare subito a Pontedera, giunto proprio nel momento nel quale sembrava aver "ingranato" la marcia giusta e superato lo scotto del salto di categoria. Altro stop poi a febbraio inoltrato, ma anche qui c’è stata la capacità di tener duro, reagire e togliersi poi un paio di soddisfazioni personali al termine della regular season con le reti contro l’Olbia e l’Ancona, oltre alla micidiale punizione del pareggio nel playoff a Gubbio. Giampaolo aveva sempre e solo giocato in "D" ed ha dimostrato di poter ’reggere’ il confronto in un contesto molto più competitivo. Morale? Se verranno sistemati alcuni dettagli si proseguirà, per la terza stagione consecutiva.

Da Benevento intanto ’rimbalza’ la notizia che il club sannita abbia intenzione di ’bloccare’ Vincenzo Alfieri, addirittura sino al 30 Giugno 2027. Il Direttore tecnico dei campani, Marcello Carli, cerca insomma di blindare un prospetto di appena 21 anni che, dopo la retrocessione in Eccellenza con il Castelnuovo Vomano, ha avuto a Recanati un rendimento per certi aspetti sorprendente ed in crescendo, dopo la colossale marachella del rosso diretto rimediato alla terza giornata nel derby ’interno’ con la Fermana. La clamorosa ’sassata’ da 40 metri dopo un tunnel a Cigarini che è valso il pareggio a Reggio Emilia, ha acceso la luce dei riflettori nazionali su questo ragazzo che Pagliari e Cianni vorrebbero trattenere, legittimamente convinti che un altro anno sul Colle dell’Infinito potrebbe essere prezioso per la sua ulteriore maturazione. Il discorso è molto semplice: se il nuovo allenatore campano, Matteo Andreoletti, reduce dagli exploits con la Pro Sesto, lo riterrà funzionale al suo progetto, resterà con gli ’stregoni’, altrimenti ci sarà il ’nulla-osta’ per una nuova esperienza nelle Marche. Si dovrà aspettare però sino a Ferragosto, il tempo cioè di fare le necessarie… valutazioni.

Non ha avuto seguito invece la ’pista’ che, secondo alcune indiscrezioni, conduceva a Nicholas Bensaja, in uscita’ dall’Imolese, un profilo invece che pare stia interessando l’Olbia, affidato da pochi giorni a Leandro Greco, vice di Bisoli al Sud-Tirol. ’Caldissimo’ il corteggiamento verso Piscitella del Rimini che si integrerebbe alla perfezione, in un reparto offensivo… ’da sogno’.