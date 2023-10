La Recanatese dà lezione a Zeman. Giallorossi super, Pescara espugnata

pesacara

2

recanatese

3

(4-3-3): Plizzari 6; Pierno 5.5, Brosco 5, Mesik 5, Moruzzi 5.5 ; Degasso 5.5 (35’st Manu ng), Squizzato 6, Tunjov 5.5 (1’ st Franchini 6); Merola 6, Tommasini 6.5 (1’ st Cuppone 5), Cangiano 7 (35’ st Accornero ng). A disp.: Ciocci, Di Pasquale, Pellacani, Milani, Staver, Floriani, Mora, Aloi, De Marco, Masala, Vergani. All. Zeman 5.

RECANATESE (4-4-2): Meli 7; Longobardi 6, Ferrante 6.5, Peretti 6.5, Quacquarelli 6 (43’ st Ferretti ng); Carpani 6.5, Prisco 6 (11’ st Lipari 8), Raparo 6 (11’ st Morrone 7), Senigagliesi 6.5 (32’ st Marinacci ng); Melchiorri 6 (32’ st Giampaolo ng), Sbaffo 7.5. A disp.: Mascolo, Tiberi, Egharevba, Canonici, Ricci. All. Pagliari 7.

ARBITRO: Lovison di Padova 6.5.

MARCATORI: Tommasini 35’ pt, Morrone 16’, Lipari 25’ e 46’, Cangiano 27’ st

AMMONITI: Carpani, Squizzato, Pierno

NOTE: Angoli 8-7 per la Recanatese. Recupero pt 1’, st 5’

Impresa della Recanatese che vince in rimonta costringendo il Pescara alla seconda sconfitta in una settimana.

Un gran colpo per la squadra di Pagliari che, sotto di un gol nel primo tempo, è riuscita a rimontare il risultato finendo col trionfare. Dopo il pareggio di Perugia la vittoria a Pescara per una classifica che sorride alla Recanatese.

Una squadra che ha mostrato compattezza, idee e soprattutto una forza morale incredibile. Perché dopo il gol di Tommasini nel primo tempo (girata da centro area) non si è abbattuta. Anche se in precedenza Melchiorri non era riuscito a sfruttare un’occasione clamorosa davanti a Plizzari.

La squadra marchigiana ha creduto nelle proprie possibilità e, ben gestita dai cambi operati da Pagliari, è rimasta in partita. Anche quando il Pescara a inizio ripresa sembrava poter conservare il vantaggio.

Niente di più sbagliato perché poco oltre il quarto d’ora Sbaffo, solito faro irrinunciabile, ha crossato da sinistra per la girata al volo di Senigagliesi che Plizzari ha respinto proprio sui piedi dell’accorrente Morrone. Pareggio cosa fatta. A quel punto la Recanatese ha messo le mani sulla partita.

Il Pescara è andato in confusione e una palla recuperata a metà campo da Melchiorri ha concesso a Lipari l’occasione di segnare il primo gol tra i professionisti: dribbling su Brosco e palla in rete. Ma quando in campo c’è una squadra di Zeman la partita non è mai finita e così, due minuti dopo, al 27’, Cangiano su punizione ha infilato l’angolo alto per il 2-2 che poteva sembrare definitivo.

Per gli osservatori, non per la Recanatese che ha fatto a brandelli la difesa di un Pescara ormai sfilacciato. Lipari prima ha calciato a lato da buona posizione poi, allo scadere, liberato da un tacco di Sbaffo, ha infilato l’angolo per la sua doppietta che vale tre punti d’oro per la Recanatese.

Claudia Mercaldo