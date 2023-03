La Recanatese è attesa da una gara chiave

Senza Giampaolo e Yabrè ma ritrovando Foresta, Peretti e soprattutto Pacciardi con quest’ultimo reduce dall’operazione al ginocchio effettuata a metà gennaio a Bologna, la Recanatese si appresta ad affrontare un altro step fondamentale della sua stagione al "Pavesi" di Fiorenzuola. D’accordo che tutte le otto partite da qui al termine della stagione regolare sono da considerare come delle finali, ma ci sono dei "passaggi" da ritenere essenziali sulla strada che dovrebbe portare ad un futuro prossimo senza enormi patemi. Con gli emiliani, guidati in panchina da ben quattro anni dal ligure Luca Tabbiani, è meglio diffidare e non badare troppo al loro cammino recente, costellato nelle ultime 12 partite da una sola vittoria ottenuta a Lucca e tre pareggi. Per il resto solo sconfitte, anche se i segnali intravisti nelle ultime uscite sono piuttosto confortanti ed indicano una squadra "in ripresa". D’altronde è dura passare, nel breve volgere di poche settimane, da essere considerati come la squadra rivelazione del girone (memorabile la cinquina rifilata alla leader Reggiana) a entrare nel tunnel della crisi, i giallorossi dovranno senz’altro aspettarsi la voglia di reagire da parte dei padroni di casa alle prese comunque con diversi forfait ed in particolare quelli di Cavalli, Potop, Oddi, Scardina e soprattutto quello della punta centrale Mastroianni, nonostante i tentativi di recuperarlo in extremis.

Tra i convocati invece figura il difensore centrale Frison, alle prese, durante la settimana, con un brutto attacco influenzale ed è immaginabile, non essendo al top della condizione, lo schieramento, nell’undici di partenza, di Quaini e Andrea Bondioli, quest’ultimo transitato, con poca fortuna e pochissime presenze anche nella Maceratese di Giunti di sei anni fa. Davanti invece, a guidare l’attacco rossonero ballottaggio tra il giovane Giani e l’esperto, ex dorico, Marcello Sereni con gli esterni che saranno Sartore e Morello che rappresentano, probabilmente, i punti di forza del Fiorenzuola.

Pagliari deciderà stamane chi affiancherà l’inamovibile Ferrante, ma la sensazione è che Pacciardi potrebbe anche essere subito gettato nella mischia. Per il resto poche novità rispetto alla gara disputata contro l’Alessandria con Ferretti nel ruolo di esterno difensivo e Marilungo a comporre con Sbaffo il binomio offensivo. Conoscendo i due allenatori comunque non ci saranno grossi tatticismi ed almeno inizialmente si giocherà per l’intera posta in palio. Pochi ma buoni i sostenitori leopardiani al seguito che al Velodromo padano troveranno posto in tribuna scoperta e proveranno a farsi sentire anche perché pure il pubblico di casa non è di quelli che si contraddistinguono per il loro calore.