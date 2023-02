"La Recanatese è in forma, sarà dura per noi"

Il Pontedera, domenica alle 17.30 avversario della Recanatese al Tubaldi, incassa un pareggio "dolce-amaro" nel match di recupero a Pesaro. Risultato da non disprezzare, anzi, contro una Vis che in questo momento è un cliente difficile per tutti ma a 5 minuti dalla fine i toscani stavano accarezzando l’idea dei 3 punti e rassegnarsi, seppur a distanza di qualche ora, non è un esercizio semplicissimo: "certe partite dobbiamo imparare a portarle a casa – ci dice l’allenatore Massimiliano Canzi – anche se il risultato ci sta, inutile negarlo ed è difficile recriminare. Abbiamo subito una rete da mai dire gol perché in realtà sul tocco di Rossoni c’è stata la decisiva deviazione di Shiba, peraltro sull’unica vera occasione che abbiamo concesso agli avversari. È dura da accettare, ma abbiamo preso il punto e lo abbiamo portato a casa". Sicuramente il suo arrivo a metà novembre ha determinato un deciso cambio di rotta con una striscia di risultati sensazionale con sei vittorie in sette gare prima della sosta natalizia. "Bisogna continuare e migliorarsi, d’altronde se si alzano le aspettative non possiamo che fare così. Obiettivo playoff? Ci siamo dentro ed a quello dobbiamo puntare, ma non sarà semplice se come a Pesaro avevamo tre punti in mano e siamo usciti dallo stadio solo con un pareggio".

Ora un’altra trasferta nelle Marche contro la Recanatese che al Mannucci all’andata vi bloccò sul nulla di fatto, anche se in panchina c’era ancora Pasquale Catalano. Che gara si aspetta? "Sicuramente molto impegnativa, anche perché incontreremo una compagine che è in un ottimo momento di forma, come dimostrato dall’exploit di domenica scorsa a Lucca. Hanno qualche difficoltà in casa? Non mi sembra proprio se guardiamo al pareggio con l’Imolese o alla vittoria contro la Carrarese che pochi giorni fa è venuta a vincere a Pontedera. Ribadisco che a noi nelle ultime partite non sta girando affatto bene, speriamo proprio di invertire la rotta". Non sarà della partita l’esperto difensore centrale Riccardo Martinelli, espulso in zona Cesarini e non sarà un’assenza da poco: "abbiamo comunque in organico le risorse giuste per ovviare a questi forfait".

La partita Siena-Recanatese è stata anticipata alle 14.30 di sabat0 25 febbraio.

Andrea Verdolini