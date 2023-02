"La Recanatese è pronta per la Lucchese"

"Una squadra solida, quadrata, tipica espressione di questa categoria": questo il Pagliari-pensiero sulla Lucchese, d’altronde guidata in panchina da Ivan Maraia che per un decennio è stato nel Pontedera con il quale ha davvero vissuto un lungo ciclo costellato di non poche soddisfazioni. Andando più nel dettaglio il tecnico giallorosso spiega: "è una compagine che forse è meglio affrontare tra le loro mura amiche piuttosto che in trasferta dove sono estremamente temibili con ripartenze a volte micidiali. Non ci sono dubbi, comunque che nell’organico dei toscani ci sono giocatori di grande spessore".

Pagliari, venendo a voi: Sbaffo ormai è pienamente recuperato.

"Certamente, è a disposizione ed ha smaltito il problema che ha avuto a Sassari. Torna dalla squalifica anche Vona per cui non abbiamo, da questo punto di vista particolari problemi".

Ogni partita oramai deve essere inquadrata nell’ottica di un’opportunità per fare punti, tanto più adesso quando siamo a 12 giornate dalla conclusione.

"È così e lo sarà sino al termine della stagione: chiaramente sono le vittorie che fanno la differenza in una classifica molto incerta, ma intanto è importante dare continuità ai risultati e nelle ultime sette gare abbiamo perso una sola volta ed è un aspetto fondamentale".

L’apporto dei nuovi arrivati?

"Ci contiamo parecchio: sono giovani ed hanno bisogno di giocare per esprimersi al massimo delle potenzialità. Il loro entusiasmo può essere determinante".

Insomma non si firma in anticipo per un pareggio con la Lucchese?

"Certamente no: siamo consapevoli delle difficoltà che sicuramente ci troveremo di fronte, ma abbiamo dimostrato che abbiamo i mezzi per giocarcela contro chiunque. La gara con l’Imolese? Acqua passata, nel senso che ormai ogni recriminazione è superflua, ma dobbiamo anche ripartire dalle buone cose viste in campo, in modo particolare nel primo tempo. Lo ripeto costantemente: è necessario concentrarci su noi stessi".

Novità nella formazione, viste anche le possibili alternative?

"Vedremo: come sempre – conclude Pagliari – giocherà chi è più in forma e non escludo niente, anche in vista dell’allenamento odierno e della rifinitura di domani".

Pagliari, giustamente, tiene tutti sulla corda ma qualche anticipazione si può azzardare: potrebbe trovare posto, nell’undici titolare, il centrocampista Foresta (ancora out Raparo che comunque potrebbe rientrare il 19 febbraio con il Pontedera) mentre, per affiancare Ferrante nel ruolo di centrale difensivo, se la giocano Vona, Marafini e Peretti. Davanti ci sarà Paudice a far binomio con il capitano con Guadagni a Giampaolo a cercare di creare insidie sulle fasce.

Infine una curiosità: la Lucchese non vince al Porta Elisa da due mesi (3-2 alla Carrarese il 10 dicembre 2022 ndr).

Andrea Verdolini