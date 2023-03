"La Recanatese è un gruppo con gli attributi"

di Andrea Verdolini

E’ stata, per un lungo periodo, la rivelazione del campionato occupando addirittura posizioni di vertice e togliendosi la soddisfazione tra l’altro di rifilare una clamorosa sberla, 5-0 al "Pavesi", alla leader Reggiana: per il Fiorenzuola poi è arrivato un ridimensionamento, o per meglio dire, un dimensionamento più consono alle reali potenzialità della compagine emiliana reduce da 3 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 7 gare: "Siamo però in crescendo, di recente, a livello di prestazioni – spiega il direttore sportivo Marco Bernardi – e abbiamo ottenuto risultati confortanti a Gubbio e con il Cesena. Il nostro vero periodo di appannamento è stato tra fine dicembre e inizio gennaio dove indubbiamente abbiamo registrato un’involuzione: ora ci stiamo ritrovando". Uno dei problemi del Fiorenzuola sono però le gare casalinghe dove la compagine emiliana non vince addirittura dal 3 dicembre, 2-1 con il Rimini: "Proprio così, stiamo facendo fatica e abbiamo subito ko sanguinosi con compagini che stanno dietro di noi come Vis Pesaro, Olbia, Imolese e San Donato e lo stiamo pagando in classifica".

Si attendeva di più dai rinforzi di Gennaio visto che sono arrivati Piccinini, Egharevba dalla Vis, Sereni ex Ancona, Di Marco e Bontempi?

"Non è semplice per i nuovi arrivi inserirsi nel contesto di un meccanismo di gioco consolidato come il nostro. Il mercato è stato impostato per sostituire i partenti (tra cui Yabre approdato alla Recanatese, il quale sarà però assente nella partita contro gli ex, ndr) visto che Egharevba ha preso il posto di Mamona, Sereni quello di Scardina che ha subito un brutto infortunio e stesso dicasi per il giovane Piccinini, in prestito dal Pisa, per Oneto che si è operato dopo la rottura del legamento crociato. Sono state soluzioni che comunque ci stanno portando in dote dei contributi importanti e che ritengo, possono migliorarci ulteriormente". Resta, con 38 punti, la vostra buona posizione, per gran parte frutto della rendita del gran girone di andata ma non ancora del tutto tranquilla.

"Per questo la gara di dopodomani (alle 14.30), anche per noi, è fondamentale, anzi è un crocevia. Il nostro obiettivo prioritario della stagione era la salvezza e se riusciamo a conquistare l’intera posta sarebbe fatta e anzi si aprirebbero grandi speranze per i playoff che distano solo 3 punti. Ne siamo perfettamente consapevoli".

Domanda di rito: al di là di Sbaffo, giocatore illegale per la categoria, cosa temete in particolare della Recanatese, ancora imbattuta in trasferta in questo girone di ritorno?

"Hanno avuto un inizio comprensibilmente difficile che mi ha ricordato quello che accadde a noi lo scorso anno mantenendo l’ossatura che veniva dalla D. Superato, brillantemente, il periodo di adattamento hanno iniziato un percorso lodevolissimo, con ottimi risultati. I loro punti di forza? Il fatto che sono un gruppo coeso e hanno mostrato più volte di avere gli attributi. Siamo anche due squadre giovani che puntano molto sull’entusiasmo e sulla corsa ma, anche per questi aspetti, fare un pronostico è molto problematico, allora dico che è una partita da tripla".