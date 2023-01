La Recanatese fa sul serio per l’esperto difensore Gennari

di Andrea Verdolini

Il match con la Carrarese che segnerà la ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, è ormai alle porte (appuntamento domani al Tubaldi alle 17.30) ma intanto il mercato non conosce pause, nemmeno, ci mancherebbe altro, nei finesettimana. Dopo gli arrivi di Guadagni e Peretti le "piste calde" seguite dal ds Josè Cianni sono sostanzialmente due e riguardano i ruoli di difensore centrale e attaccante. Soprattutto la prima pedina, dopo l’infortunio a Pacciardi, riveste un’importanza strategica. Le attenzioni dello staff leopardiano si sono concentrate su Mattia Gennari, giocatore comunque che in questa categoria ci ha fatto il callo. Classe 1991, originario di Città di Castello, è stato per anni una colonna del reparto arretrato di Vis Pesaro e Fermana, insomma una sicurezza. A gennaio del 2022 è arrivato all’Aquila Montevarchi dove, pare, non si trovi completamente a suo agio. I problemi però per chiudere la trattativa non mancano a partire dalla concorrenza (la stessa Vis di Brevi punta forte sul suo ritorno dopo i recenti problemi con il capitano Gavazzi), ma anche relativamente all’ingaggio visto che il giocatore non è certo da "minimi di stipendio". In ogni caso non si lascerà nulla di intentato perché al momento, accanto a Ferrante, ci sono due giocatori di belle speranze, ovvero Peretti e Marafini. Ma l’esperienza è un fattore che a questi livelli può essere determinante. Assolutamente non confermata invece l’indiscrezione relativa al centrocampista Francesco Amatucci anche lui dell’Aquila Montevarchi: come si suol dire il ragazzo non rientra "nei piani". Reparto offensivo: qui il lavorio è, se possibile, ancora più complesso. Un occhio è puntato verso nord e, seppur le bocche restano inevitabilmente cucite, si sta provando con un ragazzo che si è messo in luce a suon di reti in Serie D ma che ha avuto modo di emergere anche tra i professionisti pur giocando a sprazzi (i rumours sussurrano di Luca Paudice attualmente tesserato con il Mantova). Ovviamente si cerca di azzardare il meno possibile, ma qualche rischio è inevitabile prenderlo sempre avendo come priorità il rispetto del budget. Talvolta però non è nemmeno così indispensabile andare lontano e non è escluso che si trovi una soluzione anche a distanze decisamente più "ravvicinate". Da un lato il mercato come noto, chiude il 31 gennaio alle 20 e manca ancora tanto tempo, come evidente. ma si desidererebbe anche definire il tutto prima possibile mettendo a disposizione di mister Pagliari una rosa (quasi) definitiva.