La Recanatese ferma la Reggiana: che festa

REGGIANA

1

RECANATESE

1

REGGIANA (3-4-3): Venturi; Luciani, Rozzio, Cremonesi (30’ st Capone); Fiamozzi, Kabashi, Cigarini (16’ st Muroni), Guiebre; Varela (30’ st Rosafio), Montalto (16’ st Pellegrini), Lanini (1’ st Nardi). A disp.: Voltolini, Cauz, F. Rossi, Vallocchia, Pederzini, Hristov, Sciaudone. Allenatore: Baresi (Diana squalificato).

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Marafini, Ferrante, Vona, Ferretti (26’ st Yabre); Guadagni (1’ st Giampaolo), Morrone (33’ st Foresta), Alfieri (33’ st Raparo), Senigagliesi (26’ st Stampete); Carpani, Sbaffo. A disp.: Meli, Quacquarelli, Pacciardi, Guidobaldi, Somma, Peretti, Marilungo. Allenatore: Pagliari.

Arbitro: Turrini di Firenze (Parisi di Bari e Landoni di Milano-4° Ufficiale Drigo di Portogruaro).

Reti: 13’ Kabashi (Reg), 51’ Alfieri (Rec).

Note: spettatori 6.466, di cui 62 ospiti, per un incasso di € 63.452. Ammoniti: Rozzio, Kabashi, Cremonesi e Cigarini (Reg), Raparo (Rec); Angoli: 14-3; Recuperi: pt 1’, st 3’.

di Matteo Genovesi

Festeggiare una salvezza diretta strepitosa, in un contesto come quello del "Città del Tricolore", sarebbe stato davvero l’epilogo perfetto per Pagliari e i suoi ragazzi. Ma dopo il pareggio di Reggio Emilia, che getta i granata di casa nello sconforto (ora per gli scontri diretti l’Entella è in vantaggio e intravede la serie B), è davvero solo la matematica (San Donato a 9 punti con 3 partite da giocare, parità negli scontri diretti ma differenza reti nettamente a favore dei giallorossi, ormai irraggiungibili per Alessandria, Vis Pesaro e Imolese) a strozzare in gola la gioia definitiva di un campionato da ricordare. Con due cambi nell’undici titolare rispetto al successo con il Montevarchi (Vona per Peretti e Guadagni al posto di Guidobaldi), l’impatto di Sbaffo e compagni è assolutamente all’altezza. La Reggiana schiera un inedito tridente offensivo, per i granata (tiro da fuori di Cigarini a porta sguarnita che Ferrante chiude in angolo) c’è l’obbligo dei 3 punti per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Kabashi spezza l’equilibrio con un tiro da fuori, Pagliari ridisegna l’attacco, spostando Senigagliesi a destra, alzando Guadagni di fianco a Sbaffo e riposizionando Carpani a sinistra. La Recanatese combatte colpo su colpo e nella ripresa, dopo un intervento sospetto di Morrone su Guiebre, trova il pari. Alfieri corona una grande prestazione con uno splendido destro da fuori (seconda gioia stagionale), poi tanta sofferenza e Fallani che respinge i tiri in serie, anche grazie alla non impeccabile mira degli attaccanti di casa, nella rabbiosa reazione reggiana. In estasi i 62 tifosi giallorossi al seguito. E giovedì nel match casalingo contro l’Olbia, l’appuntamento con la storia.