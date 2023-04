"La Recanatese ha un gruppo di ferro"

L’irresistibile voglia di non finire di stupire: per certi aspetti e con le dovute differenze sembra di rivivere quanto accaduto nella scorsa stagione quando si arrivò sino al 15 giugno con la conquista del titolo tricolore di categoria. Nessuno chiede "miracoli" ma l’appendice dei playoff sarebbe stimolante per mille motivi ed in fondo, visto lo stato di forma palesato anche contro l’Ancona, non sono da escludere sorprese. Intanto l’ambiente si gode un 4-0 che ha rappresentato un po’ il coronamento di 38 giornate che definire intense è un eufemismo: "è stata – ci ha detto il capitano Alessandro Sbaffo – un’ulteriore bella giornata di sport, con una partita corretta, uno stadio pieno con tanti giovani e molte famiglie. Vivere il tutto da dentro il campo è gratificante ed ha dato splendide sensazioni".

Soprattutto è stata la conferma del vostro ottimo momento e che non c’è alcuna voglia di andare in vacanza.

"Mi piace rimarcare la crescita esponenziale dei nostri giovani che si è evidenziata nell’arco della stagione ed ora ha raggiunto l’apice. Segno inequivocabile di un ambiente sano dove i ragazzi possono crescere ed il gol di Guidobaldi ne è stato solo l’ultimo esempio".

Ben 47 punti complessivi, davvero tanta roba se si pensa ai 16 raccolti nel girone di andata ed ai 5 nelle prime 9 gare.

"La fiducia c’è sempre stata pensando comunque esclusivamente al presente e concentrandoci partita dopo partita convinti che la svolta poteva arrivare da un momento all’altro. Nel girone di ritorno le cose sono profondamente mutate con una difesa più ermetica ed un attacco pungente. Tuttavia cuore ed orgoglio ci sono sempre stati perché nessuno di noi voleva gettare all’aria quanto faticosamente conquistato l’anno scorso. Il match di Pesaro? È stato un segnale importante che ci ha fatto trascorrere un Natale con uno spirito decisamente più sollevato e forse, non a caso, alla ripresa abbiamo anche battuto la Carrarese".

Lei ha segnato 14 reti, nessuna doppietta e senza rigori: assieme a Corazza del Cesena è il capocannoniere dei gol su azione del campionato.

"Non ci avevo fatto caso: invece una piccola scommessa l’ho vinta (con l’amico Fishnaller della Fermana ndr) e speriamo anche di aggiornare lo score".

Tra l’altro la location degli eventuali playoff non sarebbe neanche male.

"A Gubbio ci tornerei molto volentieri a giocarmela". (il "Re Leone" ci ha giocato per metà stagione in C nel 2019 ndr)".

Discorsi aperti sul futuro?

"Non è una frase fatta ma siamo sempre stati concentrati sulla stagione e sull’obiettivo: ci sono stati contatti con il diesse ed ora li approfondiremo. Il valore aggiunto è stato il gruppo e nei momenti difficili certe persone con le quali siamo insieme da tempo sono venute fuori: le situazioni complicate si possono superare solo così. Farei fatica ad immaginare la Recanatese senza di loro. Quella giallorossa è una bella maglia".