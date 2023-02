"La Recanatese in forma e pronta per lo sprint finale"

La Serie C lancia il suo sprint finale: 10 partite al termine che verranno ’bruciate’ in meno di due mesi, turno infrasettimanale del 14 marzo compreso. Si andrà in campo, per non farsi mancare nulla anche alla vigilia di Pasqua e quindi, per utilizzare un termine ciclistico, testa bassa sul manubrio per presentarsi al meglio… sullo striscione d’arrivo. D’uopo chiedere, al preparatore atletico della Recanatese, Emanuele Ciabocco (nella foto a sinistra), qual è lo stato di forma della truppa che recentemente sembra palesare una condizione eccellente: "Verissimo, il calendario ci mette a dura prova sia fisicamente che mentalmente anche perché ci attendono davvero tutte finali. Il nostro stato di forma credo sia buono e lo abbiamo notato anche nella partita con il Pontedera, dove sia i titolari sia i ragazzi che sono subentrati durante la ripresa hanno dimostrato grande dinamismo anche nelle fasi finali. Posso testimoniare che lo stesso avviene durante gli allenamenti, che sono sempre effettuati a grande intensità".

Seppur nell’undici titolare c’erano sette under anche i più esperti sembrano in palla…

"Proprio così e non cito soltanto Sbaffo, che magari è il più appariscente per le sue doti realizzative. Penso, ad esempio, a Ferrante o allo stesso Ferretti (nella foto a destra) che quando viene chiamato in causa è sempre prontissimo. Il nostro obiettivo è cercare di mantenere questo stato di forma per il rush finale".

Il tutto al netto dei tanti infortuni che in questa stagione vi stanno tartassando.

"La premessa è che la Serie C è una realtà molto diversa dal campionato che disputavamo l’anno scorso. Ci sono ritmi e pressioni notevolmente superiori. Devo notare, comunque, che il 90 per cento degli infortuni che abbiamo subito sono di natura traumatica, come quello recente a Paudice. Se analizziamo gli infortuni muscolari, durante l’anno sono stati soltanto due: quello di Giampaolo (nel match di andata a Pontedera ndr) e quello recente di Raparo a Fermo. Complessivamente non ci possiamo proprio lamentare".

Raparo ormai è sulla via del recupero?

"Assolutamente sì, anche se per ritrovare la condizione ottimale per reggere i 90’ è forse necessario ancora qualche giorno. Comunque, credo che sarà domani con noi a Siena".

Dall’altra parte della ’barricata’ i toscani cercheranno, in extremis, di poter avere a disposizione Niccolò Belloni e soprattutto Alberto Paloschi, che ieri sono tornati ad allenarsi con il gruppo di mister Pagliuca.

Andrea Verdolini