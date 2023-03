La Recanatese non dà scampo al Fiorenzuola

Fiorenzuola

0

Recanatese

1

(4-3-3): Battaiola; Currarino (39’ pt Danovaro), Quaini, Bondioli, Dimarco; Piccinini, Fiorini (17’ st Di Gesù), Stronati (35’ st Egharevba); Sartore, Giani (17’ st Sereni), Morello. A disp. Sorzi, Frison, Coghetto, Bontempi. All. Tabbiani.

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Longobardi, Ferrante, Vona, Marafini (43’ st Somma); Guadagni (36’ st Marilungo), Alfieri (13’ st Morone), Raparo (13’ st Foresta), Carpani; Sbaffo, Senigagliesi (43’ st Ferretti). A disp. Meli, Amadio, Quacquarelli, Pacciardi, Guidobaldi, Stampete, Peretti. All. Pagliari.

Arbitro: Zago di Conegliano.

Rete: 14’ Ferrante.

Note: Ammoniti Alfieri per proteste, Longobardi, Piccinini per gioco falloso. Angoli: 6-3 per il Fiorenzuola. Recupero tempo: pt 4’; st 5’.

La Recanatese fa il colpaccio, porta a casa tre punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza e sfodera una prestazione da incorniciare. Un ottimo match per i ragazzi di mister Pagliari, che sono arrivati a questo impegno in trasferta con il coltello tra i denti e tanta determinazione, pur sapendo di aver di fronte un avversario pienamente motivato, seppur con altri obiettivi stagionali. A decidere è stato un sigillo di Edoardo Ferrante al quarto d’ora del primo tempo, poi la formazione marchigiana è stata precisa e determinata nel non concedere nulla e nel rischiare pochissimo, riuscendo a conquistare l’intero bottino e sfiorando il secondo gol nella ripresa. Nella formazione di casa pesano le numerose assenze e qualche distrazione di troppo, distrazioni che, invece, non si è concessa la Recanatese.

Partenza equilibrata, con la Recanatese per nulla intimorita dall’impegno lontano dalle mura amiche, per quanto la prima azione sia di marca piacentina: al 10’ Sartore imbecca Giani che colpisce di testa, Fallani fa buona guardia. Quattro minuti più tardi, la rete che sblocca la partita e che, alla fine, la decide pure: calcio d’angolo in favore della Recanatese, Battaiola esce a vuoto e Ferrante ne approfitta per appoggiare di testa in fondo alla porta. Al 17’, il Fiorenzuola chiede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano in area, ma il direttore di gara, molto vicino all’azione, lascia proseguire. La Recanatese ha il gran merito di non scomporsi e di non accorciarsi troppo, riuscendo a portare pensieri dalle parti di Battaiola con Sbaffo e con Senigagliesi, mentre i padroni di casa ci provano con Sartore e con Dimarco, ma in entrambi i casi il pallone termina ampiamente a lato. La tegola per i padroni di casa arriva al 39’, quando Currarino è costretto a uscire per infortunio, rimpiazzato da Danovaro.

Nella ripresa, Stronati all’8’ va vicino al pareggio, scheggiando la parte esterna del palo con la sua conclusione, poi è ancora Dimarco a mandare di poco sopra la traversa. La Recanatese stringe i denti e resiste, per poi andar vicinissima al raddoppio nel finale, con un’azione in contropiede finalizzata da Ferretti, sul quale Battaiola chiude con un gran colpo di reni.