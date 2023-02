La Recanatese perde Paudice Domani la gara contro il Pontedera

Stagione finita per Luca Paudice: per la conferma definitiva si attende l’ultimo accertamento programmato oggi, ma non ci sono motivi per avere nemmeno un minimo barlume di ottimismo. Sfortunatissimo l’attaccante 22enne giunto a fine gennaio dal Mantova: al suo esordio, appena dopo 20 minuti, è andato letteralmente a cozzare contro il palo riportando un fortissimo trauma ma restando, stoicamente, sul terreno di gioco. Si sperava in una contusione, seppur violenta, ed invece ha ceduto il legamento della spalla. "Tornare sul mercato degli svincolati? Lo escludo in maniera netta, non è un discorso di scelte limitate – ci ha detto il direttore sportivo Josè Cianni – quanto per il fatto che dobbiamo trovare al nostro interno le risorse per ovviare a questa perdita molto pesante". Si faceva affidamento sulla punta messasi in luce nel Real Giulianova due stagioni fa ed aspettando l’esito di oggi l’ipotesi più probabile è che il ragazzo debba sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Intanto, domani alle 17.30, incombe la sfida interna con il Pontedera che si presenta ricca di difficoltà: "All’andata fu una delle compagini che mi destarono migliore impressione. Riuscimmo a strappare un pareggio pesante e credo meritato ma alle persone che erano con me allo stadio confidai che difficilmente i toscani sarebbero rimasti invischiati nella lotta per la salvezza, infatti infilarono una lunga serie di risultati positivi tanto da essere considerati la rivelazione del girone".

In sintesi quali sono le loro principali caratteristiche tecniche? "Quelle di una squadra con una precisa propensione offensiva. Cercano di giocare palla a terra, creare superiorità sugli esterni, avanti hanno un finalizzatore come Nicastro di grandissime qualità e che difficilmente perdona errori o disattenzioni. Il livello di concentrazione dovrà essere massimo".

Hanno però tre assenze certe per squalifica, oltre all’inevitabile turnover che Canzi dovrebbe adottare dopo il faticoso recupero di mercoledì a Pesaro. "Soprattutto credo che potrebbero accusare il forfait di Ladinetti, un centrocampista classe 2000 scuola Cagliari, che reputo tra i più forti in assoluto del raggruppamento. Poi certo anche Martinelli e Shiba, ma la rosa è sufficientemente profonda".

In definitiva quali potrebbero essere le chiavi del match? "Come ama ripetere Pagliari, e ne siamo convinti un po’ tutti, dipende principalmente da noi stessi. Il Pontedera è la classica squadra di categoria, rodata da mille battaglie in C con giovani interessanti ed elementi di esperienza ma sono anche certo che le nostre qualità non sono da meno".