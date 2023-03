La Recanatese resta sul pezzo "A Reggio Emilia coi piedi per terra"

Nessuno si sogna di mollare la presa, ci mancherebbe altro, perché in fondo potrebbero essere scritti altri capitoli di questa bellissima storia ma è legittimo anche godersela un po’ perché essere virtualmente al sicuro con quattro giornate di anticipo è davvero… tanta roba, assolutamente impensabile prima della "svolta" coincisa con la mortifera zampata di Sbaffo al 90’ nel turno prenatalizio di Pesaro. Da quel momento la Recanatese è andata "a manetta" e soprattutto, con puntualità svizzera, ha sempre riscattato i rari passi falsi casalinghi con imprese esterne, spesso giunte al termine di prestazioni impeccabili (vedi Lucca o Rimini). In fondo, secondo Luca Senigagliesi, non ci sono stati particolari segreti per questi exploit, compresa l’esaltante rimonta di domenica con il Montevarchi: "abbiamo semplicemente fatto quello che ci ha detto il mister, affrontando la partita con il giusto atteggiamento, non mollando dopo il loro vantaggio e non è un caso il 3-1 finale". Una vittoria strappata con le unghie, con il cuore ed un pizzico di rabbia: "Assolutamente sì: a volte può sembrare che ci serva uno schiaffo per reagire, ma è stato fondamentale trovare subito il pareggio prima di dilagare nel finale".

Cosa le è passato per la testa in quella frazione di secondo trascorso tra la sua ennesima traversa ed il momento in cui Guadagni di sinistro ha indovinato la parabola giusta per il gol dell’1-1?

"Maledetti legni, non siamo più nemmeno in grado di contarli. Comunque il mio compagno è stato magistrale ed il rammarico è decisamente molto minore".

Sabato al Città di Tricolore di Reggio Emilia contro la capolista per…

"Giocarcela con il giusto atteggiamento, rimanendo con i piedi per terra ed avere anche il conforto della matematica, magari divertendoci".

Lei ormai nonostante sia del ’98 è da tanti anni a Recanati e questo traguardo ha davvero una valenza tecnica enorme, forse anche maggiore rispetto ai successi della scorsa stagione:

"Credo di sì ed anche personalmente il mio percorso penso sia stato positivo. L’allenatore ha sempre creduto in me ed ha contribuito a farmi fare quel piccolo step che c’è ancora da completare, ma un grosso merito senz’altro suo".

Per concludere, la classifica narra che siete a 2 punti dal Rimini che occupa l’ultima posizione utile per i playoff. Detto questo sabato scorso ha guardato con più interesse i romagnoli o la Reggiana che si sono affrontati al Neri in un match rocambolesco terminato 2-2?

"È stata una partita al cardiopalma con azioni a ripetizione da una parte e dall’altra: mi son divertito e basta, senza essere troppo coinvolto".

Se la cava così Senigagliesi dimostrando non solo la sua capacità di saltare l’uomo ma anche quella di dribblare le domande…scomode.

Andrea Verdolini