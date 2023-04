La Recanatese si diverte, ma passa l’Olbia

RECANATESE

2

OLBIA

3

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Somma, Ferrante, Peretti (33’st Pacciardi), Yabre; Senigagliesi (21’st Guadagni), Alfieri (27’st Foresta), Morrone (27’st Raparo), Carpani; Sbaffo, Giampaolo (21’st Guidobaldi) All. Pagliari.

OLBIA (3-4-1-2): Sposito (24’pt Van der Want); Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena, La Rosa, Sperotto; Biancu (44’st Incerti); Ragatzu, Nanni (37’st Corti) All. Occhiuzzi.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Reti: 29’ pt Emerson, 44’ pt Giampaolo 21’ st Ragatzu(rig), 23’ st Sbaffo, 37’ st Ragatzu.

Note: spettatori circa 500, Angoli 3-5 ammoniti Foresta, Sperotto, Brignani. Recupero 2’-4’.

di Andrea Verdolini

Le sconfitte sono sempre indigeste ma questa, per la Recanatese, ha il "dolce" retrogusto della salvezza e ciò contribuisce non poco a farla digerire. Il risultato, beninteso, va oltre i demeriti dei giallorossi che tuttavia hanno pagato care un paio di leggerezze difensive, soprattutto quella che in zona Cesarini è costata la rete decisiva di Ragatzu che, dopo una partita quasi in ombra, è un giocatore che sottoporta non si fa pregare. Per il resto si è vista la "solita" squadra giallorossa: volitiva e propositiva con qualche trama interessante anche se scardinare la retroguardia dell’Olbia, estremamente ordinato, era esercizio molto complesso. Peccato, in chiave playoff, visto anche il risultato del Rimini che servirà però comunque a dare un senso e un obiettivo alle ultime due partite dove, di certo, non sarà lasciato nulla di intentato. Il match è stato vivace, sbloccato, alla mezz’ora da quella "vecchia volpe" di Emerson, con la specialità della casa, il calcio di punizione, che filtra tra una selva di gambe e sorprende tutti, Fallani compreso. Il gol sveglia la Recanatese che sfiora il pari con Sbaffo: da posizione invidiabile spara fuori un diagonale a botta sicura. Il gol però prima dell’intervallo direttamente su corner battuto da Giampaolo che sorprende Van der Want, da poco entrato al posto dell’infortunato Sposito. Il portierone olandese si rifà comunque subito dopo andando a deviare in corner un tiro col contagiri di Sbaffo. Ripresa ancor più palpitante: la Recanatese sfiora il gol prima con una sventola di Ferrante poi con Morrone bravo a inserirsi su assist di Somma. Sono gli episodi che fanno la differenza e allora Senigagliesi si fa sorprendere con un braccio "galeotto" in area che l’arbitro non può non vedere. Dagli undici metri Ragatzu trasforma ma il vantaggio sardo dura un paio di minuti perché su cross di Yabre è Sbaffo, da pochi metri, a incornare e insaccare con facilità. La gara sembra avviarsi sui binari della parità quando invece al 37’ Dessena apre sulla destra per Corti, assist in area per Ragatzu che, completamente dimenticato non sbaglia. Ringhia la Recanatese che avrebbe anche la palla del pareggio con Guidobaldi, ma in area si costruisce viene "murato" dalla difesa. Il triplice fischio viene festeggiato, e a ragione, dagli ospiti: i rimpianti per la Recanatese durano lo spazio di un attimo pensando comunque alla splendida stagione disputata e al raggiungimento di un traguardo che rappresenta un autentico "tesoretto" da conservare e valorizzare.