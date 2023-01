La Recanatese si rinforza Ecco Paudice per l’attacco

Un arrivo voluto ed atteso: Luca Paudice è il nuovo attaccante della Recanatese. La trattativa si è definitivamente sbloccata nel fine settimana con reciproca soddisfazione delle parti. Di certo la rosa giallorossa ha assoluta urgenza di un rinforzo in fase offensiva (specie dopo le partenze di Minicucci, Ventola e Zammarchi) e con quelle caratteristiche che, sulla carta, sembra proprio avere il giocatore campano. Cresciuto nei settori giovanili di Avellino e Potenza Paudice si è messo in evidenza due stagioni fa con la maglia del Real Giulianova segnando ben 12 reti nonostante la retrocessione della compagine abruzzese. Un bell’exploit che non è passato inosservato, tra gli altri, a Maurizio Lauro, ex tecnico del Castelfidardo che lo ha voluto con lui in C a Mantova dove comunque ha totalizzato 32 presenze mettendo a segno 4 reti, partendo per 18 volte nell’undici titolare. Il ragazzo, classe 2001 e con esperienze anche con Savoia e Cliverghe, già oggi sarà a disposizione di Pagliari alla ripresa degli allenamenti e giunge in prestito al club leopardiano. Più complesse invece per il direttore sportivo Josè Cianni le situazioni per giungere all’ingaggio del nuovo difensore. Come abbiamo rimarcato uno degli oggetti del desiderio sarebbe Luca Iotti, 28enne centrale di Cernusco sul Naviglio nello scorso anno alle "dipendenze" di Gianluca Colavitto nell’AnconaMatelica. Anche lui viene dato in uscita dal Mantova ma il suo eventuale approdo a Recanati è reso difficoltoso o, quantomeno, non agevole da alcune situazioni personali che appaiono ancora ingarbugliate. Non si molla la presa, ovviamente ma si battono anche altre piste. Quella che porta a Mattia Gennari, già ardua di per sé, è diventata praticamente impraticabile tanto più dopo il gol siglato domenica in extremis alla Reggiana che ha vanificato tra l’altro il record di imbattibilità del portiere emiliano Giacomo Venturi che si è fermato alla ragguardevole quota di 891 minuti. Il Montevarchi dunque, salvo sorprese, se lo terrà ben stretto.

Andrea Verdolini