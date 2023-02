"La Recanatese si trova in un buon momento"

Sempre con un piede e mezzo dentro la zona playoff la Lucchese sta, più o meno, rispettando le aspettative iniziali che d’altronde la collocavano comunque nella parte sinistra, quella nobile, della graduatoria seppur non certo tra le favoritissime. Il problema attuale della compagine rossonera è quello di una vittoria che manca dall’8 gennaio, 2-0 ad Imola con una sfilza di 4 pareggi nelle ultime 5 partite: "Ci mancano i tre punti inutile negarlo – ci dice il centrocampista Domenico Franco –, ma sull’ultimo risultato di Sassari non possiamo recriminare nulla. Siamo andati in vantaggio, ma dopo essere rimasti in dieci loro hanno preso 2 pali e ci hanno riagguantati a 10 minuti dalla fine. I rimpianti, forse, sono altri".

Lei ha una vastissima esperienza in C ed in vari gironi con le maglie di Monopoli, Rende, Cesena e Virtus Francavilla. Come giudica questo campionato?

"Strano ed equilibrato nel senso che comunque è sempre una battaglia. Certo Ancona, Entella, Cesena e soprattutto Reggiana hanno qualcosa in più se pensiamo che la capolista veniva da 16 risultati utili, però, avendole affrontate tutte, debbo dire che nessuna compagine ci ha messo davvero in difficoltà".

Rispetto a sabato non avrete Merletti squalificato ma recuperate Tiritiello, Benassai e Bianchimano.

"Verissimo, con la Torres eravamo in emergenza ed ora possiamo avere a disposizione elementi molto importanti della rosa".

Un torneo in linea con gli obiettivi di inizio stagione?

"La società ci ha chiesto sostanzialmente un campionato tranquillo, senza sofferenze in chiave salvezza, con il traguardo dei playoff. Mancano comunque ancora 12 partite e tutto può succedere seppur con 36 punti nel carniere siamo messi abbastanza bene".

Che gara si aspetta contro la Recanatese?

"Sicuramente molto difficile e complicata: loro, al di là del ko con il Cesena, sono in un buon momento e rispetto alla partita di andata (terminata a reti inviolate ndr) credo abbiano trovato nuove risorse ed una quadratura diversa".

Qualche giocatore da tenere particolarmente d’occhio?

"Facile dire Sbaffo, ora che risulta pienamente recuperato se non altro per le 9 reti messe a segno sinora ma anche alcuni dei nuovi sono temibili, penso all’esterno offensivo Guadagni o al difensore Vona. In trasferta poi hanno fallito pochissime partite, forse solo quella di Ancona ed è evidente che dovremo dare in campo più del massimo".

Andrea Verdolini