La Recanatese va a caccia di punti pesanti

Un’occhiata al meteo, con tutte le incognite preannunciate in questo fine-settimana polare poi concentrazione massima su Recanatese-San Donato Tavarnelle, primo di una serie di scontri diretti decisivi per raggiungere il grande obiettivo stagionale della salvezza. Le due matricole non sarebbero nemmeno messe così male in classifica con i giallorossi fuori, seppur di un soffio, dalla zona playout ed i toscani appena dentro, spalla a spalla con la Vis Pesaro ma ciò, ovviamente, non toglie nulla all’importanza della posta in palio che è assolutamente fondamentale. Per questo, tenendo in debita considerazione quelle che saranno le condizioni del manto in sintetico del "Tubaldi" ed anche la propensione, quasi naturale, di entrambe ad essere propositive ed a cercare costantemente soluzioni offensive, sarà vitale riuscire a mantenere lucidità ed attenzione soprattutto nel reparto arretrato. Valutazione che sicuramente non sfuggirà a Pagliari, sempre consapevole che ogni risultato importante non può prescindere da questo aspetto.

Il San Donato, visto in diverse occasioni, anche quando è uscito sconfitto (come a Pesaro e Gubbio), ha sempre destato una buona impressione: compagine che basa molto sull’agonismo e sulla corsa, frutto di un’ottima condizione, punta parecchio sulla fantasia e sull’estro del trequartista Federico Russo che nella stagione scorsa ha segnato 20 reti in serie D e che quest’anno, nonostante il salto di categoria, è sulla…buona strada. Davanti il binomio offensivo dovrebbe essere quello composto dall’esperto Elia Galligani, ex Grosseto, Carrarese e Mantova insieme con Marzierli. Centrocampo imperniato sull’ex comasco Bovolon mentre è la difesa che talvolta è sembrata non all’altezza come "certificato" dalle 31 reti sinora subite. Di certo c’è il fatto che gli ospiti hanno decisamente cambiato passo dopo l’avvento in panchina di Buzzegoli ed il loro score recente in trasferta non lascia dormire sonni tranquilli.

La "chiave" di una partita, sulla carta impronosticabile, sta proprio nel modo con cui la Recanatese saprà giocarsi le sue molteplici carte, con determinazione ma anche con saggezza. Inoltre, a complicare un po’ le cose, i numerosi forfait, peraltro preannunciati, con le assenze di Somma, squalificato e dell’infortunato Raparo, oltre ai lungodegenti Gomez e purtroppo anche Pacciardi.

Da questo punto di visa quindi, almeno in difesa ed a centrocampo, formazione quasi obbligata mentre non ci sorprenderemo se, in prima linea, ci sarà l’esordio anche nell’undici titolare, di Paudice, il giocatore è arrivato martedì ma che comunque con il Mantova era stato impiegato con buona frequenza. Tutto dipenderà da come Pagliari lo avrà visto in questi giorni. In ogni caso, se il campo lo consentirà, non dovrebbe scaturire una partita noiosa: qualcuno ricorda il 2-1 di maggio nella Poule Scudetto ma il clima, meteorologico ma non solo, era totalmente diverso. Sugli spalti i tifosi dovranno combattere il freddo, in campo invece nessuno si risparmierà e questa è l’unica cosa certa.

Andrea Verdolini