La Recanatese vista da Silva: "Carpani e Sbaffo valori aggiunti"

Sbaffo e Carpani sono, indubbiamente, dei "valori aggiunti" di enorme importanza per la Recanatese attuale e, si spera, anche futura. Diciassette gol in due, quasi sempre determinanti, con l’allenatore Pagliari che ha saputo sfruttare le loro doti al massimo. Ci siamo rivolti a chi li conosce forse meglio di qualsiasi altro, anche perché è davvero un allenatore di lunghissimo corso che nella carriera ne ha viste di cotte e di crude, Massimo Silva, classe di ferro 1951 che infatti, sul Capitano, ci svela subito un piccolo retroscena: "Alessandro l’ho allenato nel 2011 quando subentrai ad Ascoli a Fabrizio Castori (conquistando tra l’altro una miracolosa salvezza con 7 punti di penalizzazione ndr). Da esterno alto lo trasformai in mezz’ala nel nostro 3-5-2 e credo di poter dire che fu anche una piccola svolta nella sua carriera, anche se all’epoca era molto giovane". Però le sue caratteristiche peculiari già si intravedevano: "Un talento puro con una straordinaria facilità di corsa, la naturalezza nel saltare l’uomo ed anche forte fisicamente e di testa. All’epoca era anche estremamente estroso ed esuberante, magari un pizzico di troppo. A Recanati ha trovato l’ambiente ideale e spero vivamente che la società faccia di tutto per tenerselo stretto". Nel frattempo Carpani, tutt’altro che un attaccante, è arrivato a 7 reti, al fianco ad esempio di blasonate punte pure come Di Massimo o Galeandro: "ottimi campionati anche lui ad Ascoli sia in C che in B. Credo che poi il suo percorso sia stato fortemente condizionato da un grave infortunio, che mi pare fu nel 2018 con la rottura del crociato. Tra i suoi punti forti anche gli inserimenti dove spesso è davvero micidiale: il gol di Siena poi, con quel sinistro al volo, era tutt’altro che semplice".

Il tutto porterà ad una salvezza con patemi sopportabili?

"È un campionato difficile dove non puoi permetterti di mollare la presa nemmeno per un attimo ma credo che tutti, nello staff, ne siano consapevoli".

La C diventerà, come auspicano Marani e Zola finalmente il campionato dei giovani?

"Il problema non deve essere posto in questi termini. Occorre trovare il coraggio di buttarli dentro i ragazzi che meritano, anche se sono diciassettenni perché solo giocando a certi livelli si cresce veramente. La differenza poi tra chi proviene dai vivai delle Primavere professionistiche e la D è abissale".

Massimo Silva è in stand-by o bollono in pentola delle novità?

"Il richiamo del campo è sempre forte e non nego – dice – che sto ricevendo delle chiamate, l’ultima da un club del Sud. Mi piace molto allenare durante la settimana e vivere le partite: molto meno invece la domenica arrabbiarmi con arbitri ed avversari".

Intanto è ripresa la preparazione in vista del match interno con l’Alessandria: qualcosa in più di uno scontro diretto.