La Regata del Patrono di Pesaro mette a tacere le previsioni meteo

Una bellissima giornata, a dispetto delle previsioni, ha coronato un’edizione molto partecipata della Regata del Patrono, con 29 imbarcazioni al via, fra cui 21 cabinati e 8 derive. "Un ottimo risultato che si ripete ogni anno, con qualche incremento – dice il presidente della Lega Navale, Antonio Rossini – le previsioni meteo alla fine non hanno tradito e comunque chi ama la vela va in mare anche con le nuvole". La gara è stata condizionata dal vento di garbino, con forti raffiche che in principio i velisti hanno saputo domare, mentre sul finale la bonaccia ha rallentato gli arrivi della regata lunga, per chi doveva compiere due giri attorno alla boa posta a Fosso Sejore. A tagliare per primo è stato il Leon X2 dello skipper Gianni Leonardi (Club Nautico Pesaro) mentre nella sfida a vele bianche ha vinto il Cuba Libre di Riccardo Rossini (Lega Navale Pesaro). Nelle derive, invece, il successo è andato a Francesco Marchetti (Circolo Velico Ardizio). Classe derive: 1) Francesco Marchetti (Circolo Velico Ardizio), 2) Guido Rocchi (Circolo Velico Ardizio), 3) Stefano Melone (Circolo Velico Ardizio). Classifica cabinati - Classe Alfa: 1) Dryland - Andrea Pagnetti (Sub Tridente), 2) Meteor 101 - Francesco Piccarreta (Club Nautico Pesaro), 3) Vulcano - Antonella Penna (Lega Navale Pesaro). Classe Bravo: 1) Mister X Team Orzelli - Gabriele Percetti (Sport and Sail), 2) Aries - Paolo Galaffi (Club Nautico Cattolica), 3) Ottobre Rosso - Paolo Giulioni (Lega Navale Pesaro). Classe CharlieDelta: 1) Leon X2 – Gianni Leonardi (Club Nautico Pesaro), 2) Telea - Paolo Terenzi (Club Nautico Cattolica), 3) Sonsierei - Angelo Fabi (Lega Navale Pesaro). Classe Echo: 1) Dai sali su – Bernardina Rossini (Lega Navale Pesaro), 2) Larantuca – Luca Genga (Lega Navale Pesaro), 3) Big Wensday – Giacomo Tonucci (Lega Navale Pesaro). Classe Fox-Trot: 1) Cuba Libre – Riccardo Rossini (Lega Navale Pesaro), 2) Circe – BellittiMarinelli (Lega Navale Pesaro), 3) Nomade – Enrico Marcelli (Lega Navale Pesaro).

e.f.