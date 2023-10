LA RETE del numero 8 decide la sfida con il termoli. Fosso, tornano i Conti. E ora non si ferma più

Forsempronese

1

Termoli

0

FORSEMPRONESE 1949 (4-3-3): Marcantognini 6,5; Bianchi 6,5 (30’ st Fagotti 6,5), Camilloni 6,5, Rovinelli 6,5, Mea 6,5 (44’ st Fagotti ng); Fraternale 6,5, Conti 7, Pandolfi L. 6,5 (44’ st Pandolfi R. ng); Germinale 6,5, Bio 6,5, Pagliari 7 (Urso 39’ st ng).

All. Fucili.

TERMOLI (4-4-2): Lombardo 6 (31’ st Sarracino 6); Hutsol 6, Maiorino 6 (31’ st Vitiello 6), Scoppa 6 (15’ st Bentos 6), Rodriguez 6; Grossi 6 (6’ st Corcione 6), Esposito 6, Caiazza 6, Barchi 6 (46’ st Rinella ng); Hernandez 6,5, Gabrielli 6. All. Alessio.

Arbitro: Lotito di Cremona 6.

Reti: Conti al 20’ pt.

Note – Ammoniti: Pandolfi L., Conti, Germinale, Caiazza, Rodriguez.

Pubblico delle grandi occasioni ieri pomeriggio al comunale di Fossombrone. Si affrontavano una Forsempronese al momento piuttosto in palla e un Termoli che invece è affamato di punti. A consuntivo si può dire che la partita del Fosso è stata impeccabile, mentre Termoli è stato efficace solo fino alla trequarti, dopodiché gli ha fatto difetto una certa concretezza in attacco. I primi 5 minuti sono di marca molisana, con gli ospiti che premono nel tentativo di sbloccare subito il risultato. Fossombrone aspetta con pazienza e si prepara a reagire al momento giusto. Il primo sussulto arriva all’11, quando si grida al rigore su Conti sugli sviluppi di una punizione dalla distanza. Il fallo sembra evidente, ma l’arbitro dice che non è successo nulla. Un minuto più tardi la prima vera conclusione direzione porta della partita: è a firma Hernandez, con Marcantognini che dirotta il pallone in corner. Al 18’ ci prova Germinale di testa, ma la conclusione è debole e Lombardo non ha problemi a neutralizzare. Passano due minuti e finalmente la partita si sblocca. C’è una triangolazione in velocità tra Pagliari e Conti, con il numero otto di casa che conclude nel sacco dai pressi dell’area piccola: il suo rasoterra è un mix vincente di istinto e freddezza. Al minuto 36 Maiorino impegna Marcantognini dal limite e il portiere di casa se la cava dirottando in angolo. L’ultimo minuscolo brivido del primo tempo, giusto un frisson, è un tiro di Gabrielli al 42’ che si infrange sull’esterno della rete.

Nella ripresa mister Alessio cerca di dare alla sua squadra una fisionomia decisamente più offensiva, con l’inserimento di addirittura quattro punte, ma la mossa non regala il risultato sperato. In definitiva si può dire che la vittoria della Forsempronese è il risultato di un approccio alla gara attentissimo e senza sbavature. Niente acuti, certo, ma nemmeno una stecca.

Adriano Biagioli