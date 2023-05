La rinascita del tifo, un altro patrimonio per il futuro

In due partite la Vuelle ha richiamato sugli spalti 13.504 spettatori che hanno portato nelle casse della società 171.853 euro. Basterebbero questi due dati a far capire a sponsor e consorziati del club che più si propone uno spettacolo di livello e maggiori sono le gratificazioni, sia in termini di seguito che economiche. Se per un quarto di finale playoff che pareva vietato - non dimentichiamo che era cominciato con due sconfitte pesantissime - la gente risponde in questo modo, figuriamoci come potrebbe reagire con una squadra più competitiva. Credere nei tifosi è giusto e necessario, anche perché è innegabile la spinta emotiva che sanno trasmettere ai giocatori. Garatre è stata vissuta sulle ondate di energia provenienti dagli spalti che hanno fatto volare la squadra, certamente meno stanca rispetto a garaquattro, visto che fra la seconda e la terza c’è stato un giorno in più per recuperare. Detto questo, va sottolineata la possente rinascita della curva che ha sempre regalato belle cornici alla Vitrifrigo Arena e non ha mancato una trasferta, nemmeno quelle più lontane. Ma soprattutto è importante il coinvolgimento delle generazioni più giovani, che nonostante un decennio di sofferenze sportive si sono legate alla Vuelle in modo viscerale. E ora che hanno assaporato le prime soddisfazioni il passaggio del testimone per il futuro è garantito. Di padre in figlio, com’è sempre è stato a Pesaro nel basket.

e.f.