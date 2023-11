La Ristopro dai due volti. La gioia arriva nel finale

ORASÌ

83

RISTOPRO FABRIANO

91

ORASÌ : Restelli 19, De Gregori 6, Dron 11, Samuele n.e., Guardigli 2, Bedetti 15, Onojalfe 11, Paolin 2, Ferrari 7, Nikolic 10, Lorenzo n.e, Laghi n.e. All. Bernardi

RISTOPRO FABRIANO: Centanni 10, Stanic 8, Gnecchi 10, Rapini n.e., Bedin 15, Bandini 2, Negri 23, Granic 16, Giombini 7, Rapetti n.e., Romagnoli n.e., Carsetti n.e. All. Grandi

Arbitri: Giovagnini di Torino, e Manone di Novara

Parziali: 23-21; 38-48; 52-71; 83-91

Note - Tiri liberi: Orasì Ravenna 1322; Fabriano 2129. Tiri da due: 1723; 2032. Tiri da tre: 1231, 1025. Rimbalzi: 27 (off. 9, Bedetti 6), 41 (off. 12, Giombini 10). Assist: 18 (Paolin e Nikolic 5), 16 (Stanic 7).

Fabriano vince a Ravenna con un finale al cardiopalma e con ultimo quarto che ha dell’incredibile. Con Fabriano a +19 Ravenna con un parziale di 21-2 trova la parità (73-73) a 5’ dal termine. Nel finale i ragazzi di Grandi ritrovano la fluidità in attacco e la solidità in difesa e alla fine chiudono l’incontro avanti di 8 nonostante un ultimo periodo con qualche errore di troppo. Una vittoria del gruppo con ben 5 atleti in doppia cifra (Centanni 10, Granic 6, Negri 23, Gnecchi 10 e Bedin 15). Dopo il buon avvio dei locali Fabriano al 3’, con un parziale di 9 a 0 è già avanti di 5 (5-10). Ravenna non demorde e con uno scatenato Onojalfe raggiunge la parità (12-12) al 6’. La Ristopro sbaglia, Dron realizza 8 punti e riporta Ravenna a +3 (20-16 al 8’). Nel finale un ottimo Negri chiude al 10’ sotto di 2 (23-21). Nel secondo quarto Fabriano torna al comando (23-25), ma i locali sono sempre in agguato e al 12’ mettono di nuova la testa avanti (28-25). Gli ospiti provano ad allungare con la coppia Negri-Bedin trova il +10 (34-44) al 17’. I locali sono in affanno, Fabriano vola a +12’ (36-48) con Centanni. Al riposo la Ristopro è avanti di 10 (38-48). Al rientro Ravenna è smarrita fatica a trovare il canestro, Fabriano con un parziale di 9-4 vola a +15 (42-57) al 24’. I locali hanno un guizzo trovano il -11, ma Fabriano al 30’ con Stanic fissa il risultato sul +19 (52-71). Nell’ultimo quarto Ravenna con una difesa mista mette in difficoltà gli avversari e con un parziale di 14 a 0 torna a -5 (66-71) al 33’. Fabriano non segna mentre i locali raggiungono la parità con la coppia Restelli (11p)-Ferrari (73-73) al 35’. Finale al cardiopalma con Fabriano che non molla, trova il +8 (76-84) al 37’, Ravenna non ci sta, si riporta a -3 (83-86) al 39’. Nei secondi finali il +8.

Angelo Campioni