La Ristopro torna a sorridere. Va in vantaggio e non molla

RISTOPRO

86

CIVITUS ALLIANZ VICENZA

74

RISTOPRO : Centanni 26, Stanic n.e., Gnecchi 14, Rapini, Bedin 8, Bandini 12, Negri 2, Granic 20, Giombini 4, Romagnoli, Carsetti. All. Grandi

CIVITUS ALLIANZ VICENZA: Bugatti 14, Brambilla 7, Ambrosetti n.e., Campiello 4, Brescianini, Lurini 7, Cucchiaro 13, Carnivani 16, Antonietti 2, Riva 6, Terenzi 5. All. Cilio

Arbitri: Castellano di Legnano (MI) e Mammoli di Perugia

Parziali: 27-7; 45-25; 65-48; 86-74

Note: Liberi: Fabriano: 1927; Vicenza: 1014. Tiri da due: 2344; 2349. Da tre: 718; 723. Rimbalzi: 45(off. 10, Giombini 11); 37 (off. 10, Brambilla 7). Assist:14 (Centanni 6); 9.

Dopo un periodo complicato Fabriano (tre sconfitte consecutive e tante defaillances con in testa capitan Stanic e Bedin a mezzo servizio) torna a sorridere e con una gara convincente supera senza problemi Vicenza (86-74). Primi due quarti perfetti con Vicenza che va a canestro con poca convinzione (24%), ma con Fabriano (50% al tiro) molto concreta che chiude sia al 10’ (27-7) che al 20’ (45-25) con +20 con soluzioni anche spettacolari. Nel secondo tempo Fabriano controlla la gara, mette 4 uomini in doppia cifra (Centanni 26p e 6 assist; Gnecchi 14p., 9 r.; Granic 20p., 9 r. e Bandini 12p., 5 assist, 3r), batte gli avversari di 12. Buono avvio di Fabriano che al 2’ è a +5 (7-2) con Granic. Al 6’ Fabriano vola a +12 (17-5) con due triple di Gnecchi. Vicenza è in affanno (217 al tiro), Fabriano ne approfitta, trovare il +17 (24-7) all’8’ con i 12 punti di Granic e chiude al 10’ con +20 (27-7). Nel secondo quarto risveglio Vicenza che recupera qualche punticino (29-17 al 14’), Fabriano soffre la difesa ospite ma uno scatenato Centanni (11 p.) la riporta al 20’ a +20 (45-25).

Nel terzo quarto (29-23) Vicenza più concreta in attacco mette in difficoltà i locali, ma Fabriano non molla e al 30’ è ancora avanti di 17 (65-48). Nell’ultimo parziale Vicenza torna a -12 (67-55) al 32’. Fabriano vola a +21 (79-58) al 35’. Nel finale Fabriano controlla la reazione degli ospiti, vince di 12 (86-74), batte Vicenza e ritorna al successo.

Angelo Campioni