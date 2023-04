La Rotellistica Settempeda sul podio ai campionati regionali

I pattinatori della Rotellistica Settempeda hanno ottenuto dei buoni risultati ai recenti campionati regionali su strada che si sono disputati a San Benedetto. È salito per due volte sul podio Nicola Panichelli classificandosi secondo nella velocità e terzo nella fondo; Jacopo Crognaletti e Panichelli hanno chiuso in terza posizione nella gara sprint a squadre; medaglia di bronzo per Samuele Cambriani terzo nella velocità. Si sono messi in tasca i pass per i campionati italiani Alessandra Cambriani e Alessandro Brunacci. Ai campionati regionali su pista di Pollenza ha tagliato il traguardo al terzo posto il diciassettenne Alessandro Brunacci nella velocità e nel fondo; stessa posizione per il tredicenne Nicola Panichelli nella fondo; si sono qualificati agli italiani Alessandra e Samuele Cambriani facendo un buon piazzamento. Hanno inoltre partecipato alle manifestazioni altri atleti che hanno conseguito dei buoni piazzamenti: Marika Falistocco, Enrica Tomassini, Ilary Farroni, Hoara Verducci e Jacopo Crognaletti. Da segnalare che i piccoli esordienti Francesco Soverchia e Flavia Panichelli si sono si qualificati per le nazionali. I bei risultati sono costituiscono motivo di soddisfazione per la dirigenza per l’allenatore 2 livello Francesco Crognaletti.