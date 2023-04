La Samb fa altri tre passi verso la salvezza

FC MATESE

1

SAMBENEDETTESE

2

FC MATESE (4-3-3): Palombo 6; Setola 6, Riccio 6, Szyszka 6, Rabini 6; Carnevale 6 (22’st Sorrentino 6), Ricciardi 5, Ricamato 7; Salatini (44’st D’Andrea sv), Napoletano 5,5 (39’st De Marco sv), Esposito 5,5. A disp. Governali, Vicario, Sestola E., Antonellis, Martey, Cimmino. All. Urbano Corrado 5,5.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Guerrieri 6,5; Viscardi 6, Agostinone 6, Luzzetti 6 (39’st Amato sv), Conson 6; Angiulli 7, Favo 6,5, Proia 6 (40’st Karkalis sv), Vita 6, Feliz 7, Marras 6. A disp. Marone, Murati, Sciarra, Scarponi, Tassi. All. Manolo Manoni 7.

Arbitro: Michele Piccolo della Sezione di Pordenone 6 (Paolo Camilli di Roma e Gian Marco Esposito di Formia).

Reti: 12’ Ricamato (M), 13’st Angiulli (S), 18’st Feliz (S).

Note: Ammoniti: Esposito, Szyszka, Luzzetti. Angoli: 3-5. Recupero: 3’ pt, 5’ st. Spettatori 400.

Exploit della Sambenedettese, che batte per 1-2 il Matese al ‘Ferrante’ di Piedimonte Matese ed incassa l’intera posta in palio. In Campania, in provincia di Caserta, presenti il Presidente del club, Roberto Renzi, e il vice Gianluca Volpe. I padroni di casa scendono in campo ben concentrati e si aggiudicano la prima opportunità del match. Dopo appena sei giri di lancette, Saladino mira lo specchio ma Guerrieri non si lascia sorprendere e blocca fermamente la sfera. Pochi minuti dopo, il Matese avanza ancora pericolosamente nella metà campo avversaria con Ricamato che, con un destro fermo e deciso, regala al team il gol del vantaggio. Gli ospiti non si lasciano intimorire e reagiscono prontamente. Al 16’ Feliz, ben servito da Vita, tenta la conclusione ma il pallone rotola fuori dal rettangolo di gioco. Feliz ci riprova invano subito dopo, con un colpo di testa su cross di Proia. Al 23’ Luzzetti, ben servito da Vita, mira lo specchio. Palumbo fa buona guardia e respinge il pallone. Il team ospite continua ad avanzare per riprendere in mano le redini del match e guadagna qualche altra ghiotta occasione con Feliz, Proia e Conson, ma nessuno riesce a concretizzare. Nella seconda frazione di gioco, Agostinone, sugli sviluppi di un corner, con un colpo di testa, consegna la sfera all’estremo difensore avversario. La Sambenedettese riporta l’equilibrio al 13’ per merito di Angiulli che, ben servito da Viscardi, con un forte sinistro dalla distanza, firam la rete del pareggio.

Pochi minuti e gli ospiti passano in vantaggio. Cross di Vita per Feliz, che, al centro dell’area, devia la sfera con un colpo di testa e l’insacca. Il Matese sfiora il gol al 23’ grazie a Napoletano che, solo davanti al portiere avversario, non riesce ad averne la meglio. Guerrieri respinge la sfera, recuperata e ribattuto in rete da Ricamato. L’estremo difensore è abile a bloccare di nuovo l’incursione locale. Al 75′, Esposito, su punizione dal limite dell’area, prova a riaprire il match. Il pallone va fuori. Gli ospiti provano ad allungare le distanze con Feliz e Marras, ma non concretizzano le occasioni ottenute. Il Matese cerca il pareggio fino agli ultimi minuti di gioco con Sorrentino ma Guerrieri sventa il pericolo e salva il risultato. Per la Samb tre punti d’oro in ottica salvezza, i playout restano a quattro punti di distanza.