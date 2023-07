La Samp annuncia l'arrivo di Ricci e Borini, Parma punta su Coda

La Samp si prepara ad assestare il doppio colpo. L’Ascoli a distanza di tanti anni tornerà a sfidare lo storico club blucerchiato che nelle prossime ore annuncerà due arrivi da mettere a disposizione del nuovo tecnico Pirlo. È in dirittura d’arrivo la trattativa per l’acquisto del centrocampista Ricci, giocatore di proprietà del Frosinone e reduce dall’esperienza turca con il Fatih Karagumruk. Oggi sono previste le consuete visite mediche che precederanno la firma di un vincolo contrattuale triennale. I liguri inoltre sono pronti a definire anche l’arrivo dell’attaccante Borini, ex Milan finito nella lista degli svincolati. Il Parma invece punta tutto su Coda che dopo la promozione col Genoa tornerà in B per giocare in uno dei club protagonisti del prossimo torneo. I ducali inizieranno il ritiro senza un nome di spessore come quello di Inglese che lascerà i colori gialloblù. A rimpiazzarlo sarà il centravanti rossoblù. Lo Spezia infine ha messo nel mirino l’attaccante Esposito di proprietà dell’Inter.