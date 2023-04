"La Sangiustese vuole finire in bellezza"

La Sangiustese, dopo la vittoria sulla Jesina, ha festeggiato con una giornata di anticipo la salvezza, ed ora come ultimo atto ci sarà il derby sul prato del Chiesanuova, anch’esso certo di mantenere la massima categoria regionale. "Ce la giocheremo a viso aperto – ha annunciato il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti – cercando di divertici e divertire, ci tentiamo a far bene perché vogliamo finire il campionato in maniera positiva". La sola posta in palio nella partita sarebbe uno scalino in più o in meno ai fini della classifica, considerando che le due compagini sono separate da appena una lunghezza, ma per i rossoblù c’è anche un trend di risultati positivi da difendere. "Noi – analizza il tecnico – in quattordici gare del girone di ritorno abbiamo perso solo due volte, perciò l’obiettivo è terminare la stagione al meglio. Senza dubbio in campo troverà spazio chi ha giocato meno durante l’anno, mi riferisco ai giovani che voglio premiare per l’impegno dimostrato durante l’anno, certo è che per l’occasione schiererò una squadra competitiva".