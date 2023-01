La Santo Stefano torna in campo Sabato si gioca contro la Torres

È un ritorno in campo tanto atteso per la Santo Stefano Kos Group: la squadra di basket in carrozzina ha chiuso da imbattuta il 2022 e ora potrà contare sul ritorno in campo di Enrico Ghione, il trascinatore di mille battaglie. Sabato alle 15 torna dopo un lungo stop il campionato con la formazione portopotentina che riceverà i sardi del Porto Torres, si giocherà al palas di Porto Sant’Elpidio di via Ungheria, una scelta obbligata per i lavori di ristrutturazione in corso al Pala Principi di Porto Potenza.

"Finalmente – dice Ghione – ho smesso di segnare i giorni sul calendario: sono stracontento e carico. È finito un periodo molto brutto per la carriera, ora sono focalizzato sulla parte più bella del campionato: le semifinali e la coppa Italia".

Certamente un’importante arma in più per coach Roberto Ceriscioli. "Il rientro di Ghione – dice il tecnico – è fondamentale per noi, le sue qualità completano le lacune della squadra oltre che aumentare le possibilità di quintetti e migliorare le rotazioni dei giocatori. Ma sarà importante fargli ritrovare velocemente il ritmo partita".

La Santo Stefano Kos Group è attesa da una gara ricca di insidie. "Giocheremo – dice Ceriscioli – contro un avversario non facile da decifrare avendo completato il roster strada facendo e con l’ultimo innesto arrivato prima della pausa natalizia. La sosta, inoltre, rappresenta una ulteriore incognita".

All’impegno di sabato seguiranno due trasferte, il 14 gennaio a Sassari e poi il 21 a Bergamo, con le quali si chiuderà la regular season per poi accedere ai play off.