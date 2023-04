"La sconfitta? Calo di intensità dopo tante partite giocate"

"La sconfitta può essere stata determinata da un leggero calo di intensità, un aspetto fisiologico dopo tante gare giocate e dopo avere infilato una serie di risultati utili di fila". Paolo Passarini, tecnico dell’Aurora Treia, parla del passo falso a Trodica. "E così – aggiunge – adesso è molto importante sfruttare la sosta al meglio per recuperare le energie, mancano poche partite e tutte le squadre hanno bisogno di punti". L’allenatore si sofferma sul match disputato in casa del Trodica. "Avremmo potuto ottenere qualcosa in più perché alla fine la prestazione c’è stata, sebbene non sia stata esaltante come nelle ultime uscite, ma abbiamo costruito importanti occasioni per andare a rete. Paghiamo un po’ di stanchezza, dovuta alle tante partite consecutive giocate, adesso non dobbiamo guardare alle altre formazioni perché tutti gli obiettivi sono ancora in ballo, ma occorre restare concentrati su noi stessi". Dopo le feste pasquali l’Aurora Treia riprenderà il campionato ricevendo la visita del Corridonia, poi andrà a Macerata per ricevere la Cluentina, quindi ci sarà la sfida con la capolista Civitanovese, poi la squadra giocherà a casa del Casette Verdini e chiuderà il campionato ricevendo la Monterubbianese.

Marco Natalini