"La sconftta non intacca le nostre ambizioni"

Sfuma, probabilmente in maniera definitiva, il sogno di raggiungere il primato per il Montefano che nel derby sul campo del Valdichienti Ponte ha rimediato una sconfitta di misura, dopo otto turni costellati da risultati positivi. "Un pensiero – ha esordito il tecnico dei viola Nico Mariani – lo voglio rivolgere ai tifosi, i quali anche in questa occasione hanno seguito in tanti la squadra di un piccolo paese ma che ogni volta dimostra molta passione, noi dobbiamo tanto a loro così come alla società che non ci fa mancare nulla. È stata una partita decisa da un episodio, noi abbiamo subito un gol evitabile su calcio d’angolo, poi magari nella stessa situazione avremmo potuto pareggiarla, faccio i complimenti agli avversari che sono stati bravi". I viola sono terzi a 45 punti con l’Atletico Gallo, l’Azzurra Colli insegue con un punto di distacco mentre la seconda piazza dista 4 punti. "Ai ragazzi non devo rimproverare nulla, è un peccato aver perso nel corso del primo tempo Candidi e Alla per infortunio, ma i cambi Palmucci e Postacchini si sono dimostrati comunque all’altezza. Noi ci abbiamo provato e creduto, è giusto che sia stato così in quanto ho cercato sempre di trasmettere la mia ambizione verso una società ambiziosa ed importante per la categoria. Ora ci godiamo un po’ di riposo, poi ci prepareremo al meglio per il prossimo impegno".

d. p.