La seconda forza del torneo ospita l’Urbino Bolzan: "Sfidiamo un avversario di valore"

"Affrontiamo una delle migliori formazioni ed è la prima gara dopo la sosta: ecco, dobbiamo essere pronti sul piano mentale a partire subito forte". Dario Bolzan, allenatore del Valdichienti Ponte, parla della sfida casalinga contro l’Urbino senza dimenticare quanto successo all’andata. "I pesaresi – ricorda – hanno quasi gli stessi nostri punti e sono tra le tre squadre che ci hanno battuto, ciò significa che sono forti quanto noi". Ma poco prima di Natale le due squadre si sono trovate nella finale di Coppa Italia con la squadra di Bolzan che ha festeggiato la vittoria.

In questi giorni il tecnico si è soffermato con i giocatori per sottolineare i futuri esami attesi dalla squadra. "Abbiamo chiuso l’andata con tre sconfitte e ai ragazzi ho detto che dobbiamo migliorare, ciò significa avere meno stop, possibilmente non averne nessuno. Dobbiamo quindi lavorare sodo". C’è quindi da crescere e magari si attende un altro step contro l’Urbino. "Troveremo un avversario di valore". Il Valdichienti Ponte non potrà contare sugli infortunati Trillini e Passewe. "Sono elementi di valore e importanti, ma stiamo bene e chi scenderà in campo dovrà come minimo far sì che la squadra mantenga la stessa qualità". Non è da escludere che l’attaccante neo arrivato Zira possa essere mandato in campo.