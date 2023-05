La sentenza definitiva Recanatese ai playoff

È puntualmente avvenuto quello che un po’ tutti pensavano ed a Recanati attendevano: al deferimento ha fatto seguito la nuova penalizzazione di 4 punti del Siena che dunque è fuori dai playoff a tutto vantaggio dei giallorossi che dunque possono, ufficialmente, affilare le armi per il match di dopodomani a Gubbio (fischio d’inizio, come anticipato, alle 20.30 al Barbetti). Non è che, per la verità, esistessero molti dubbi: il TFN presieduto da Giuseppe Rotondo, in queste come in altre fattispecie, prende semplicemente atto delle inadempienze ed una volta acclarate infligge sanzioni che debbono essere afflittive e dunque scontate nella stagione in corso. Il presidente bianconero Emiliano Montanari è stato anche inibito per 4 mesi e 15 giorni. Le norme sono fatte per essere rispettate e se, sportivamente, non ci si deve rallegrare troppo per le disgrazie altrui (in realtà il club toscano sta per giocare una partita infinitamente più importante, quella dell’iscrizione al prossimo campionato visto che di punti interrogativi, al momento ce ne sono e di pesanti con il rischio fallimento dietro l’angolo) è sacrosanto premiare chi, con notevoli sforzi, è "ligio" alle stringenti regole della Lega Pro.

Ricordiamo, per inciso, che tutte le pendenze debbono essere saldate entro il 16 giugno e nel caso della Robur servono svariati milioni per non incorrere nel clamoroso terzo crack in nove anni. La truppa di Pagliari, salvo una breve interruzione domenicale, in questi giorni ci ha "dato dentro" proprio con questa prospettiva: magari ci potrà essere l’incognita di 18 giorni senza gare ufficiali (l’ultima il 23 aprile nel derby contro l’Ancona) ma questa condizione vale per tutti ed è effettivamente una sorta di ri-partenza.

"C’è in questi casi la sensazione che possa accadere di tutto – ci ha detto l’allenatore Stefano Senigagliesi, che è stato anche sulla panchina della Sangiustese – pur premettendo che la forza del Gubbio è fuori discussione. Personalmente i playoff non mi piacciono molto perché possono premiare compagini terminate con un distacco notevole. Detto questo la Recanatese è stata una delle realtà più belle che ho visto nella stagione: si vede che è una società sana e che sta bene come ha dimostrato nelle ultime annate. Adesso può giocarsi questa chance con tutta la serenità del mondo, anche se l’aspetta un ostacolo molto difficile. Ma comunque vada la Recanatese ha veramente disputato un campionato splendido".

Andrea Verdolini