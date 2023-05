La Sestese nel mirino dell’Ares Macerata

L’Ares Safety Macerata affila le armi per la sfida odierna contro la formazione toscana Sestese, fanalino di coda del massimo campionato di softball. Alle 16 si giocherà sul diamante di Macerata la prima gara, la seconda inizierà 30 minuti dopo la fine della sfida precedente. Le maceratesi, grazie ad una pedana di lancio brillante (1.92 ERA), hanno ottenuto tre successi fondamentali e il match interno contro il fanalino di coda Sestese può essere l’occasione per allontanarsi dalla zona calda della classifica. "Queste due partite – dice Gioia Tittarelli, una delle giocatrici di Ares Safety Macerata con maggiore esperienza – sono la chiave per il campionato, dobbiamo vincerle. Ci siamo preparate bene per due sfide alla nostra portata, importanti per la classifica e per allungare il passo sulle toscane". Occorre affrontare l’avversario senza guardare la classifica, ma restare concentrate ben sapendo che anche per le toscane si tratta di una sfida di fondamentale importanza. "Conosciamo la Sestese, è una buona squadra" ha detto Illuminati. In effetti la formazione di Sesto Fiorentino ha prodotto offensivamente buoni risultati e può contare su Brooke Makemson, una delle migliori fuoricampiste del campionato (3 HR). Finora la matricola maceratese si è fatta valere nel massimo campionato, ma soprattutto ha dimostrato di non avere accusato troppo il salto di categoria. "Abbiamo giocato sempre belle partite, non solo – aggiunge la giocatrice – abbiamo anche dimostrato di poterci confrontare senza problemi con le più forti. In cinque giornate abbiamo incontrato le formazioni più competitive e abbiamo lottato punto a punto. Ecco perché ritengo che l’inizio sia stato molto buono. A Caronno abbiamo fornito un’ottima prova, specialmente in gara 1 abbiamo subito concretizzato, migliorato il vantaggio negli inning successivi e chiuso. In gara 2 abbiamo subìto il lanciatore avversario Torner. Dobbiamo prendere il ritmo con questi lanciatori di valore internazionale che in A2 non si trovano. È la parte critica per una squadra neo promossa".