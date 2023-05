La sfida alla capolista, Passarini: "Una delle partite più importanti"

"Ci apprestiamo ad affrontare una delle partite più importanti della stagione, contro la squadra che ha vinto il campionato e che vorrà sicuramente continuare a far bene". Presenta così Paolo Passarini (foto), tecnico dell’Aurora Treia, la grande sfida odierna che li vedrà di fronte alla Civitanovese. "Abbiamo tre partite che ci aspettano che decideranno la nostra posizione finale in classifica, perciò vogliamo far bene già da oggi – continua il tecnico –. Quello che è mancato nelle ultime partite sono stati i gol, perché le occasioni create e la prestazione della squadra non è mai mancata, a testimonianza del fatto che la squadra c’è e sta bene. Sarà fondamentale l’approccio della partita per evitare di correre rischi nella fase iniziale che ci potrebbe condizionare la partita, ma soprattutto di sfruttare tutte le occasioni che avremo a disposizione perché avremo di fronte la miglior difesa del campionato e non sarà compito facile batterla". Per le due squadre ci sarà un’insidia in più, poiché la sfida verrà giocata sul campo neutro di Tolentino. "Non ci dovremmo far condizionare da nessun fattore che possa distrarci dalla partita, giocheremo in uno scenario importante per una partita che vale tanto per noi". L’Aurora Treia ha un bisogno di punti per distanziare le inseguitrici e garantirsi una posizione importante nei playoff, "finalmente torniamo a giocare ogni settimana, le ultime tre sfide saranno delle autentiche battaglie".

Marco Natalini