La sfida con la leader per accelerare il passo

È una partita che vale doppio perché la sfida alla Civitanovese potrebbe dare al Matelica quella spinta per accelerare il passo per attaccare la zona playoff. In 22 partite la squadra di Ciattaglia ha ottenuto 12 pareggi, nessuna altra realtà ne ha così tanti, ma per salire nelle zone più prestigiose della classifica occorre arricchire il cammino di vittorie senza abbandonare i risultati positivi che hanno segnato da tempo il cammino del Matelica. Ecco perché la partita con la capolista Civitanovese può segnare quella svolta in quanto la vittoria potrebbe dare quella spinta necessaria per lo sprint finale. Non mancano di certo le insidie perché la squadra di Nocera è di assoluto valore, ma anche il Matelica ha giocatori di qualità che possono fare pendere l’ago della bilancia dalla propria parte.