La squadra di Blengini sbaglia di meno in battuta, gli avversari sono bravi a muro

Alla vigilia del primo atto di finale snoccioliamo un po’ di numeri, confrontando a livello tecnico-statistico Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova. In regular season i gialloblù hanno chiuso al secondo posto con 44 punti, 6 in più dei biancorossi quarti, riuscendo a vincere però solo una gara in più, 14 a 13. Le finaliste si sono affrontate unicamente in campionato e c’è stato un successo a testa, sempre da parte della squadra ospite. Subito ad ottobre la Lube violò Trento 2-3 e in rimonta da 2-0. L’Itas ebbe 32 punti di un infuocato Lavia, mentre furono i cambi a far sorridere Blengini, con Garcia e Bottolo a rimpiazzare i deludenti Yant e Zaytsev. Il match di ritorno si è giocato a fine gennaio, nel momento di crisi della discontinua Lube che patì il terzo stop di fila, cadendo 1-3 sotto i colpi di Kaziyski (29 punti) e proprie lacune in ricezione. Trento ha fatto più punti di tutti in regular season, 1.491, risultando terza dopo Perugia e Piacenza per ace fatti e prima per muri (seconda dietro la Sir analizzando la media per set). Del resto con Podrascanin e Lisinac parti bene….L’impressione però è che saranno ricezione e difesa le armi che sposteranno gli equilibri. La Lube non è stata tra le migliori 5 in nessuna delle principali voci statistiche di squadra anche se ad esempio è stata, dopo Siena, il team che ha sbagliato meno in battuta. Nei playoff cambia tutto o quasi e attenzione Nikolov spicca, quarto per puntiset e terzo per aceset. Insomma le statistiche dicono che sta incidendo più di Yant (spesso decisivo nelle fasi clou) e di Zaytsev che, da gara3 con Verona schierato opposto-ricevitore, ha fatto sterzare la post season di Civitanova. Non solo, il baby bulgaro è passato da 10.5 punti della fase regolare a 16.9 migliorando anche le percentuali d’attacco.

Andrea Scoppa