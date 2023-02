La squadra maceratese protagonista ai tricolori

Grazie al trionfo di squadra ai Regionali invernali, il Centro Nuoto Macerata ha qualificato 41 atleti ai tricolori di Salvamento che si sono tenuti nella vasca olimpionica di Riccione. I primi due giorni sono stati dedicati alla categoria Ragazzi e Tommaso Campanella è stato il più attivo, protagonista in 4 esibizioni (numero massimo consentito) e assieme a Mariel Calabrese e Filippo Pugnaloni qualificati nel 50mt Trasporto manichino. Con loro hanno disputato le staffette Giulia Barchiesi, Lucrezia Lorenzetti, Irene Pugnaloni per le ragazze e Karim Kahiloti e Sebastiano Pianesi per i ragazzi. Nei giorni successivi la scena è stata presa dai più esperti. Tra gli Juniores hanno ben figurato Angelica Marsuzi Florentino, Francesco Paperi e Tommaso Zaffrani Vitali ed assieme a loro i compagni delle staffette, Alessia Addimando, Nicole Stortoni, Angeloni Sofia, Asia Gentili, Angelica Zamponi, Matilde Natali, Lorenzo Menichelli, Giuseppe Lorenzini, Alessandro Luchetti e Alessio Orlandi. I Cadetti hanno regalato grandi soddisfazioni disputando diverse finali e agguantando un bel 6° posto nazionale con la staffetta Manichino maschile e il 20° posto di società. Molto bene Alessandro Pianesi presente con tre gare individuali, giunto 13° nei 200mt nuoto ostacolo e 6° nella staffetta con Guglielmo Miliozzi, Filippo Pugnaloni e Matteo Bernabei, quest’ultimo al debutto anche nella prova individuale del pinne e torpedo. Esordio individuale anche per Leonardo Maria Mariotti e conferma per le ragazze Maria Chiara Balestrini e Eva Benaia che hanno completato le staffette con Angelica Oresti e Giulia Addimando (staffetta manichino), Sabrina Serini, Elena Piercamilli, Sara Di Camillo (staffetta mista), Anastasia Angeloni e Giada Leboroni (staffetta ostacolo). Per gli esperti Seniores infine i colori maceratesi sono stati rappresentati dalle veterane Maria Chiara Cera, Sara Porfiri e Giorgia Scoccia, tutte specialiste delle specialità pinnate, dal capitano Riccardo Zaffrani Vitali per il trasporto pinnato e dal rientrante Alessio Biaggi per il percorso misto.

Andrea Scoppa