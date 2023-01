La squadra può recitare un ruolo da protagonista

È un Matelica in crescita e la partita con il Monturano l’ha certificato al termine di una gara difficile, per il valore degli avversari, e proprio per questo la vittoria ha un’importanza considerevole. La squadra è destinata a crescere quando i volti nuovi si saranno integrati alla perfezione, ci sono quindi le premesse perché il Matelica possa recitare un ruolo di primo piano. In casa la squadra ha raccolto 13 punti vincendo tre gare e pareggiandone quattro sulle 8 disputate, sono stati segnati 11 gol subendone 9. Nel prossimo turno la squadra inizierà il cammino ricevendo il Potenza Picena in una gara che nasconde più di un’insidia. Ci sono i margini perché il Matelica possa migliorare e gli ultimi risultati danno ulteriori motivazioni a una formazione che ha tutto per stare nelle zone nobili della classifica.