La Stracivitanova alle porte "Obiettivo tremila presenze"

Torna la Stracivitanova, con essa anche la family run e il percorso sul porto: obiettivo "tremila presenze". La città costiera si prepara ad ospitare l’appuntamento di domenica 12 marzo, con i podisti pronti a darsi battaglia in centro e sui due lungomari cittadini, in occasione della quarantasettesima edizione dell’iniziativa organizzata dall’Atletica Civitanova. Si tratta, con ogni probabilità, della corsa più longeva di tutta la regione. Dunque, sono tre le possibilità offerte ai partecipanti della stracittadina: la mezza maratona (21,097 chilometri), la 10.800 chilometri, non competitiva e, la Family Run, lo scorso anno non disponibile a causa delle limitazioni della pandemia. Nello specifico, si tratterà di una passeggiata di 3,5 chilometri utile a coinvolgere un pò tutta la cittadinanza. Ma c’è di più. La mattinata del 12 sarà anticipata dalla giornata di sabato 11, dove la palazzina sud del Lido Cluana ospiterà incontri e convegni dedicati al mondo dello sport e della salute. In questo caso, spazio all’atleta e fondatore di ‘Correre Naturale’ Daniele Vecchioni, che presenterà il suo libro ‘Corsa. La medicina perfetta’. "Ci tengo a ringraziare per la sua disponibilità la comandante del porto, Ylenia Ritucci – le parole del presidente di Atletica Civitanova, Sergio Bambozzi –. Puntiamo ad arrivare alle tremila presenze: già ci sono pullman organizzati per venire a correre la Stracivitanova. Tante le palestre e le associazioni che ci hanno contattato per prendere parte all’evento. Contiamo di raggiungere numeri importanti". Per iscriversi, consultare il sito https:www.stracivitanova.it oppure scrivere a [email protected]

Francesco Rossetti